PlayStation può celebrare un nuovo evento in grande stile 2022

Con l’inizio dell’anno, si apre la porta a diverse possibilità e aspettative su ciò che può portarci. E sì, l’anno è appena iniziato, ma i rumors riguardanti il ​​mondo dei videogiochi stanno già cominciando ad emergere.

Cerchiamo di emozionarci e vogliamo sapere un po’ di più su ciò che accadrà per il nostro futuro in futuro. tastiera del computer e piattaforme preferite.

Senza dubbio, l’azienda di cui la community ha sempre voluto saperne di più è Stazione di gioco, che ci ha già dato la buona notizia che nella prima metà dell’anno cercherà di godersi uscite come Orizzonte proibito a ovest S Gran Turismo 7La verità è che non si sa molto dei loro piani per il secondo trimestre del 2022

La comunità vuole saperne di più e informazioni sul futuro progettiÈ sempre qualcosa che Sony di solito conserva per i suoi eventi e, per questo motivo, molti saranno entusiasti di sapere che, secondo due informatori, ci sarà una nuova trasmissione incentrata su di esso. Stazione di gioco può venire dopo.

Lo diciamo perché recentemente, AccountNGT, Un noto informatore ha commentato su Twitter di aver sentito che un nuovo evento per Stazione di gioco Arriverà all’inizio dell’anno che è stato confermato in seguito Tom Henderson, un insider, ha confermato che è successo Stazione di gioco Si terrà presto ed è stato descritto come un “segreto di Pulcinella”.

Ora, al tuo fianco, Henderson Ha twittato che tutto indicava un evento Sony Può tenersi a febbraio, collegando così i punti, avremo bisogno di settimane prima che questo evento possa essere rivelato e celebrato prima Stazione di gioco.

Qualcosa che dovremmo assolutamente evidenziare Tom Henderson Garantisce che il prossimo evento di Sony sarà condizione di gioco. Se di solito ti sintonizzi su queste trasmissioni, sai benissimo che non sorprende deludere la community lasciandoli desiderare di più. Per questo motivo, non ti biasimiamo se preferisci tenere conto delle cose in caso di conferma dell’evento.

Bene, dovremmo anche sottolineare che sebbene si tratterebbe di un condizione di giocoHenderson crede di avere il potenziale per essere una grande persona, e c’è ancora incertezza e solo questa volta ce lo dirai.

Chiediamo solo, come sempre, di considerarla una possibilità, una voce o una possibilità, anche se la nota proviene Tom Henderson, che in passato ha dimostrato di essere affidabile.

Ciò che può aumentare le possibilità di raggiungere questo obiettivo, è quest’ultimo condizione di gioco Era nell’ottobre 2021 che non si verificava un evento del genere, considerando che durante l’ultimo anno, Sony celebrare condizione di gioco Ogni due o tre mesi, quindi un mese a fine gennaio o inizio febbraio avrebbe senso.