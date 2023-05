PlayStation VR2 ha venduto quasi 600.000 unità nelle prime sei settimane dal rilascio

Disponiamo già di dati ufficiali forniti da Sony sulle vendite di PlayStation VR2. Nelle prime sei settimane dal lancio, sono stati venduti quasi 600.000 spettatori, l’8% in più rispetto a quanto ottenuto da PSVR, che era vicino a mezzo milione. Informazioni visualizzate in questa diapositiva Giochi e servizi di rete Dalla società detenuta ieri.

Ancora una volta, i dati ufficiali di PlayStation smentiscono quelli forniti da alcuni analisti di mercato, i quali affermano che in quel periodo di tempo la PSVR2 ha venduto solo tra le 270.000 e le 300.000 unità. Per quanto riguarda il nostro Paese, con i dati dei distributori, in quelle prime sei settimane avrebbe potuto vendere 11.350 spettatori, circa 8.000 spettatori il giorno del lancio.

Dato il contesto, la carenza di scorte di PS5, il prezzo, la mancanza di una data di uscita commerciale e l’elevata inflazione, tutto sembra indicare che PlayStation VR2 non è stato il fallimento che molti hanno sottolineato, anzi. Il primo modello di PlayStation VR ha raggiunto 1 milione di unità vendute entro 8 mesi dal suo lancio, qualcosa che il suo successore supererà senza dubbio.

Dopo il lancio, il ritmo delle vendite di PSVR2 è diminuito e rallentato, ma riceverà sicuramente un nuovo impulso con l’introduzione dei giochi su Spettacolo di Playstation Stasera, i nomi si sono aggiunti a quelli già programmati che vedete su quella slide: Ghostbusters, Beat Saber, Resident Evil 4, Crossfire Sierra Squad, Synapse, The Foglands, Green Hell E Behemoth.