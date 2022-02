PlayStation VR2 sarà lanciato nel primo trimestre del 2023, secondo un rumor

Sony PlayStation nelle ultime settimane ha condiviso alcuni dei suoi Funzioni principali Da PlayStation VR2Il nuovo dispositivo di realtà virtuale progettato specificamente per PS5. All’inizio della scorsa settimana abbiamo avuto l’opportunità di prendere La prima vista Per questo nuovo dispositivo e in Vandal abbiamo preparato un rapporto di sintesi Tutto quello che sappiamo su PSVR2 Finora, però, non sappiamo ancora se sarà in vendita quest’anno o il prossimo.

All’inizio dell’anno, una voce lo indicava La produzione inizierà presto Si presume che le prime unità siano arrivate durante il periodo natalizio dello stesso anno 2022. Tuttavia, è stata segnalata una nuova voce Giochi di bulloni Indica che PSVR2 non arriverà fino a Il primo trimestre del 2023. PSVR Without Parole, un canale YouTube con un track record di meticolosamente trapelare dettagli PSVR2 in passato, afferma in un nuovo video che, secondo molte delle sue fonti attendibili, il visore VR non arriverà ancora.2023.

Perché sembra che questo lancio sia un po’ tardivo? A quanto pare, tutto punta alla mancanza di PS5. Poiché le forniture di PS5 sono ancora fortemente limitate dalla carenza globale di semiconduttori, Sony preferisce assicurarsi che la console di prossima generazione sia disponibile per il maggior numero possibile di giocatori prima del lancio di PSVR2. In questo modo, Sony ha più tempo per realizzare più visori VR pur continuando a vendere il maggior numero possibile di PS5. Sebbene ci sia una certa coerenza, è necessario prestare attenzione nel gestire le voci fino a quando la stessa Sony non deciderà la questione.