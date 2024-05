PlayStation, Xbox, Ubisoft e più di 50 altre aziende confermano la loro partecipazione al Summer Game Fest 2024

Manca meno di un mese alla celebrazione Festival dei Giochi Estivi 2024, la festa annuale di annunci e novità sui videogiochi emersa oggi in sostituzione dell’ormai defunto E3. L’edizione di quest’anno è presentata e organizzata da Geoff Keighley e ha appena confermato la sua presenza Più di 55 aziende di videogiochi Compresi editori, sviluppatori e altri marchi.

In twittare L’account ufficiale del Summer Game Fest 2024, pubblicato questo pomeriggio, ha confermato la partecipazione di aziende come PlayStation, Xbox, Arti elettroniche, Ubisoft, Capcom… L’immagine condivisa oggi non comprende tutte le oltre 55 aziende che in un modo o nell’altro parteciperanno all’evento: l’organizzazione avverte che si tratta solo del primo giro di conferme, quindi possiamo aspettarci presto altri nomi.

Stavi aspettando questo. Ecco un primo sguardo agli oltre 55 partner partecipanti #Summer_Games_Festival Attività questo giugno. Iscriversi per https://t.co/gO9QVWF4nN Per avvisi di eventi. Vi aspettiamo live venerdì 7 giugno nello showcase multipiattaforma di @youtubeteatro

Summer Game Fest 2024, la festa che dà il via all’E3 2024

Il Summer Game Fest 2024 si terrà il 7 giugno 22:00 (ora della penisola spagnola) dallo YouTube Theatre di Los Angeles. Questo evento servirà da kickoff per No-E3, una designazione coniata dalla community per unificare tutte le conferenze estive sui videogiochi, come la Summer Video Game Convention. Xbox Games Showcase il 9 giugno o Ubisoft Forward il 12 giugno.