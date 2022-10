Plaza Jerónimo del Barco comprende uno spazio per animali domestici> Municipalidad de Córdoba

Nel canile è iniziata la costruzione.

Nel frattempo, i vicini si godono già la piazza che il comune di Cordova ha restaurato.

Nei prossimi giorni, Plaza Jerónimo del Barco avrà un allevatore di cani, un’area designata per animali domestici che Alto Alberde e i residenti di lunga data della regione hanno chiesto.

Il comune di Córdoba sta posando il pavimento di drenaggio, la base su cui verrà realizzata l’area recintata, che conterrà le infrastrutture per gli animali domestici.

Il canile è progettato e attrezzato per cani sotto il controllo dei loro proprietari. Ha panchine di cemento per far riposare le persone mentre i loro cani giocano con altri cani nei vespai.

La piazza ha una superficie di oltre 10.000 mq e si trova in Avenida Colon a 2700. È uno degli spazi pubblici più famosi e frequentati della zona, con un’alta affluenza di persone tutti i giorni e ancor di più nei fine settimana , quando viene installata la galleria che integra i percorsi dell’economia sociale.

I vicini si stanno già godendo le nuove strutture

L’amministrazione del sindaco Martin Lariora ha già portato a termine diverse fasi del piano di recupero della piazza Jeronimo del Barco, gravemente danneggiata dai mancati investimenti per manutenzioni e migliorie.

Tutti i moli interni sono stati ristrutturati con mattonelle di granito e percorsi podotattili posati sul perimetro. Negli angoli sono ricavate ampie rampe di accesso.

Inoltre, il cortile dispone ora di un parco giochi per bambini con i giocattoli più recenti, pavimenti antiurto, nuovi tavoli, panche in cemento, rastrelliere per biciclette e fontanelle.

Dispone di un impianto solare che fornisce acqua calda attraverso un rubinetto e acqua a temperatura ambiente attraverso un’altra presa. Il dispositivo ha anche porte di ricarica per dispositivi mobili.

L’intero paesaggio verde è intervenuto da estesi paesaggistica con basse recinzioni in aiuole e vari tipi di alberi, arbusti, erbe ed erbe aromatiche, insieme a insediamenti di terra nera e collocazione di capanne nel giardino. Per preservare la vegetazione è stato installato un sistema di irrigazione a pioggia automatizzato.

Altri miglioramenti includono la nuova illuminazione a LED, il restauro e il funzionamento della fontana.

Le azioni fanno parte del programma “La Plaza de tu Barrio”, che è responsabile del Ministro dell’Ambiente e della Sostenibilità e viene attuato attraverso la Direzione degli Spazi Verdi. Nel solo 2021 l’investimento del comune è stato di 1.100 milioni di pesos e quest’anno dovrebbe raggiungere i 2.000 milioni di pesos.