Plentzia delimita l’area dei terrazzi per garantire il passaggio delle persone

Con l’avvicinarsi dell’estate, giovedì mattina Plentzia ha approvato una nuova ordinanza sui balconi attraverso la quale intende “conciliare gli interessi del settore commerciale e dell’ospitalità con le preoccupazioni del pubblico”. La squadra del governo Geltzal ha confermato la sua maggioranza – 5 membri, rispetto a EH Bildu 3 per l’attuazione di una norma che non è stata modificata dal 2015 e che ha portato a “reclami e reclami da parte dei vicini”.

ha affermato Iñaki Saez de la Fuente, consulente per lo sviluppo economico. L’amministrazione locale ha avviato lo scorso anno un processo di condivisione, in cui hanno collaborato sia i vicini che gli imprenditori, al fine di elaborare “una bozza completa che rappresenti i bisogni di tutti i plentziarrras”. “È la migliore ordinanza che possiamo attuare pienamente”, ha spiegato in dettaglio il responsabile del distretto.

Il documento rinnovato afferma che gli albergatori dovrebbero limitare i loro balconi con tramezzi per garantire ai cittadini di attraversare comodamente le strade, soprattutto quelle con diversità funzionale. Inoltre, le attività commerciali i cui marciapiedi sono sufficientemente larghi da consentire lo sgombero di almeno 1,8 m possono disporre solo di tavoli e sedie all’esterno. Come spiegano i funzionari comunali, “ci sono zone del paese dove le persone, a maggior ragione se portatrici di handicap, si scontrano con le sedie al passaggio perché non ci sono posti liberi”.

In questo contesto, l’amministrazione locale ha incaricato una società privata di progettare i metri quadri a disposizione di ogni locale estero, che vengono concessi in base alla posizione, e consigliarli su come posizionare l’arredo in modo che si adatti allo standard. Il consiglio comunale ha anche assicurato di essere “molto più flessibile con il tessuto delle imprese perché non ci sarebbero ringhiere che dovrebbero rimuovere i loro balconi, poiché l’obiettivo principale è evitare conflitti locali”. “Diamo loro le garanzie necessarie affinché queste aree siano legali, tenendo presente che Palenzia è un comune turistico che si riempie d’estate. Avranno meno paura di essere multati”.

Mobili nei negozi



EH Bildu, da parte sua, ha chiesto di lasciare sul tavolo il punto all’ordine del giorno considerando che “il documento è verde per l’approvazione”. “In nessun momento ci è stato chiesto un parere sulla formulazione di questo decreto e vediamo che ci sono punti di errore e ambiguità. C’è una discrepanza sugli orari di apertura e una mancanza di informazioni sullo spazio che la terrazza deve lasciare con il uscite dal garage”, ha detto Aitor Garragarza.

La squadra di governo ha ammesso che il regolamento “intende avere mano larga con ogni istituzione, tenendo conto delle specificità di un comune come Blenzia, dove ci sono terreni pubblici e privati ​​e altri terreni appartenenti alle coste”. Iñaki Saéz ha infatti affermato che il consiglio comunale non potrà agire, ad esempio, sui muri attorno alla foce del fiume, dove centinaia di persone siedono per consumare i prodotti delle taverne vicine.

Il regolamento modifica anche i mobili che le aziende collocano sulle strade pubbliche in determinati periodi dell’anno, cosa che non è stata ancora contemplata in altri regolamenti.