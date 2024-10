Pochettino: “L’USMNT ha una responsabilità enorme nel Mondiale 2026”

Mauricio Pochettino ha chiesto il sostegno dei tifosi per sostenere la nazionale degli Stati Uniti nel cammino verso i Mondiali del 2026.

Allenatore di Austin, Texas – USA Maurizio PochettinoHa descritto l’organizzazione della Coppa del Mondo 2026 come una “grande, enorme responsabilità” e ha invitato i tifosi americani ad aiutare a far avanzare la squadra.

Pochettino guiderà gli Stati Uniti nella sua prima partita sabato contro Panama al Q2 Stadium di Austin, in Texas, ed è ansioso di aiutare la sua squadra a iniziare con la vittoria. Ma gli occhi sono puntati anche sulla Coppa del Mondo 2026, che gli Stati Uniti ospiteranno insieme a Canada e Messico.

Mauricio Pochettino giocherà la sua prima partita da allenatore degli Stati Uniti contro Panama. John Dorton/ISI Photos/USSF/Getty Images per la USSF

Questo torneo sarà la seconda volta che gli Stati Uniti ospiteranno una Coppa del Mondo, dopo la prima nel 1994. Questo torneo di Coppa del Mondo ha dato un enorme impulso allo sport negli Stati Uniti e il denaro generato da quel torneo ha aiutato dare la colpa a questo sport. Multilaterale. Pochettino spera di incanalare quell’entusiasmo in vista del 2026.

“Penso che sia una grande responsabilità per noi cercare di offrire ai nostri tifosi uno sport che possa essere emozionante e divertente come qualsiasi altro sport che guida il Paese”, ha detto durante una tavola rotonda con i giornalisti, riferendosi agli sport più popolari in gli Stati Uniti. Paesi. “E penso che la nostra responsabilità sia enorme ed enorme.”

È una pressione dalla quale Pochettino dice di voler proteggere i suoi giocatori. Nel suo primo incontro con l’USMNT ha menzionato quanto fosse importante superare qualsiasi pressione possa avvertire.

“Nel calcio i giocatori hanno bisogno di esprimersi”, ha detto Pochettino, “giocano per il loro talento”. “Se eserciti troppa pressione, smetti di esprimere il tuo talento perché richiede troppa riflessione o troppo [muchas] “Le cose sono nella tua testa.”

Per l’argentino è qui che entrano in gioco i tifosi, indipendentemente dal fatto che la squadra vinca o perda, giochi bene o non giochi bene.

Senza dubbio, l’anno solare 2024 è stato un periodo frustrante per i fan dell’USMNT. La squadra non è riuscita ad avanzare oltre la fase a gironi del torneo Coppa America 2024 Ha avuto alcuni momenti di tensione nella semifinale della CONCACAF Nations League contro la Giamaica. Benefica anche la sconfitta amichevole contro la Colombia, 5-1.

Pochettino spera che, con l’aiuto dei tifosi, la squadra americana possa ritrovare un po’ di slancio.

“Insieme dobbiamo generare quella fiducia e quella sicurezza che possiamo raggiungere in un paio d’anni ed essere in grado di competere davvero e sentirci orgogliosi di uno sport che forse [no nació] “È qui, ma sta iniziando ad appartenere a questo posto”, ha detto Pochettino.

“Penso che questo sarà davvero importante. Ma senza i fan, è impossibile. Abbiamo bisogno che i fan accettino questa idea. E se no, è impossibile ArgentinaIn Brasile, perché il calcio viene prima di tutto? “Per le masse.”