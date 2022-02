POCO X4 Pro 5G chiarisce la data del suo arrivo nel mercato globale

L’arrivo del POCO X4 Pro 5G sul mercato globale è imminente. Almeno questo è ciò che dice l’ultimo leak su questo modello Dobbiamo solo conoscere il prezzo di vendita.

Le voci hanno indicato che quest’anno POCO continuerà la stessa strategia per introdurre i modelli nel mercato globale come un semplice rebranding dei terminali Redmi. POCO X4 Pro 5G finalmente lo ha confermato Sarà la versione globale di Redmi Note 11 Pro 5G Dopo completamente filtrato.

per utente Tecnologia AgrawaljiL’azienda indiana aveva fissato la data per la presentazione ufficiale del nuovo POCO X4 Pro 5G Lunedì prossimo 28 febbraio. Il modo migliore per concludere il mese.

Caratteristiche di POCO X4 Pro 5G

Questo “nuovo” terminale migliorerà il suo schermo rispetto alla generazione precedente con un’estensione Display Full HD+ AMOLED da 6,67 pollici E frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Tuttavia, in termini di potenza, il tuo chip sarà il Qualcomm Snapdragon 695Rispetto agli 860 dell’anno scorso.

In generale, questo modello sarà identico al Redmi Note. salvo che POCO ha apportato alcune modifiche al design Come sulla schiena, così come nella sua tavolozza di colori. Ora non ci resta che attendere il prezzo che raggiungerà il nostro mercato.

