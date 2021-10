PointsBet e PGA annunciano l’estensione della partnership

L’operatore di gioco d’azzardo online, PointsBet, e il PGA Tour hanno concluso un nuovo accordo di estensione che vedrà PointsBet e il PGA, che ospita i più importanti tornei di golf del Nord America, continuare la loro attuale relazione.

Secondo i termini dell’accordo triennale, annunciato da PGA Tour sul suo sito Web, PointsBet rimane il suo operatore di scommesse ufficiale.

Si basa su un accordo inizialmente firmato nell’agosto dello scorso anno, che ha conferito a PointsBet i diritti di utilizzare i marchi ufficiali del PGA Tour negli Stati Uniti.

Secondo il comunicato stampa, l’accordo si tradurrà in integrazioni delle quote di scommesse live di PointsBet saranno presenti nelle trasmissioni lineari e in streaming di PGA Tour su canali come GOLF Channel e Peacock.

Sono in programma di includere le integrazioni di PointBet nella trasmissione NBC come partner ufficiale di scommesse sportive di NBC Sports.

PointsBet diventerà il fornitore “Free-to-Play ufficiale” del PGA Tour. Il prossimo gioco è progettato per migliorare il coinvolgimento dei fan con giochi in-play dal vivo e premi settimanali.

PointsBet avrà accesso alla libreria di filmati del PGA Tour che può utilizzare negli spettacoli e nei video di anteprima dei contenuti delle scommesse pre-torneo e post-partita.

PointsBet acquisisce i diritti per la pubblicità all’interno delle piattaforme di trasmissione e media del PGA Tour.

Come notato sopra, parte dell’accordo include PointsBet che fornisce il gioco PGA Tour “Free-to-Play ufficiale”. Low6, una società con licenza nel Regno Unito che offre alle squadre sportive giochi free-to-play personalizzati per coinvolgere e monetizzare i fan digitali, è stata nominata fornitore del gioco.

I fan potranno accedere al gioco PGA Tour in qualsiasi momento durante una settimana del torneo e il sistema a punti sarà legato alle quote live con giochi come vincitore assoluto, top 10 e top 30. Ci saranno premi in denaro garantiti fino a 5000$ settimanali.

Secondo il direttore commerciale di Low6, Chris Hector, in un comunicato stampa: “Siamo entusiasti di fare la nostra parte nell’avvicinare i fan all’azione sul campo attraverso questo gioco di scelte free-to-play coinvolgente e competitivo. Il nostro team sta apprezzando l’opportunità di mostrare ciò che possiamo fare ora per il mercato statunitense”.

Il CEO e co-fondatore di Low6, Jamie Mitchell, ha aggiunto che questo progetto è stato una “parte fondamentale dell’espansione di Low6 in Nord America” ​​e ha previsto un lancio del gioco nel gennaio 2022.

Cosa dicono PointsBet e il PGA Tour

Il vicepresidente senior dei media e dei giochi per il PGA Tour, Norb Gambuzza, ha affermato che il tour era entusiasta di sfruttare la partnership esistente con PointsBet nel tentativo di creare “scommesse sportive innovative e prodotti gratuiti per i fan del PGA Tour”.

“I prodotti per il golf di PointsBet continuano a registrare un’enorme crescita e il supporto del nostro gioco free-to-play con Low6 offrirà ai nostri fan la possibilità di provare emozionanti giochi in-play in un ambiente free-to-play”, ha aggiunto.

Secondo il CEO di PointsBet USA, Johnny Aitken: “Espandere la nostra relazione con il PGA TOUR è un passo fondamentale per fornire a fan e spettatori le integrazioni e i contenuti delle probabilità che gli utenti di PointsBet hanno chiesto. Insieme, con i nostri partner di NBC Sports, siamo all’incrocio tra la trasmissione del golf e l’integrazione delle quote, un momento entusiasmante per scommettitori e spettatori”.

Scommesse sul golf dal vivo

All’inizio di quest’anno, PointsBet, NBC Sports e PGA Tour hanno annunciato che avrebbero lanciato uno spettacolo di scommesse sul golf dal vivo come esperienza sul secondo schermo durante un evento del PGA Tour.

NBC Sports Edge BetCast è andato in onda su Peacock Premium, insieme alle trasmissioni televisive di NBC Sports del Waste Management Phoenix Open nel febbraio 2021 al TPC Scottsdale Stadium Course.

Nel 2019, in un primo passo lontano dalla sua tradizionalmente ferma opposizione alle scommesse sportive, il PGA Tour ha firmato un accordo di Daily Fantasy Sports con DraftKings.

Sebbene l’accordo fosse specifico per la fantasia quotidiana e non per le scommesse sportive in sé, il fatto che il PGA Tour avesse accettato di essere coinvolto in qualsiasi forma di “gioco d’azzardo” è stato un significativo cambiamento di direzione per la serie.

