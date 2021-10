Pokémon Café ReMix: un nuovo aggiornamento è ora disponibile per Nintendo Switch e dispositivi mobili

aggiornamento del gioco Pokemon Cafe Remix Offrendo molte nuove funzionalità all’esperienza di gioco, eventi di gioco, nuovi abiti e altro ancora. Scopri i dettagli in questa nota!

Il gioco gratis Pokemon Cafe ReMix Scaricabile ora per console Interruttore Nintendo E per i dispositivi mobili in App Store e app google. prima gioco si chiamava pokemon caffè mix, Ma questo aggiornamento includeva nuove modalità di gioco e più Pokémon, sebbene lo stile fosse lo stesso.

Di cosa parla il gioco? I giocatori gestiscono una caffetteria in cui tutti sono Pokémon, sia clienti che dipendenti. Devi completare i puzzle e preparare le ricette per i clienti Pokemon Cafe ReMix. Un’onda simile a Candy Crush, ma con la possibilità di vedere Evie con un grembiule da chef.

Tra le nuove modifiche e aggiunte al nostro gioco: nuovi Pokémon, che rendono più facile aumentare l’affinità con il giocatore quando completano i puzzle e li aggiungono alla tua squadra, nuovi abiti, eventi e modalità di gioco. La possibilità di riprodurre 1200 pasti principali disponibili nel gioco prima dell’aggiornamento. Ci sono stati anche cambiamenti nel sistema energetico: prima impiegavano 30 minuti per ripristinare il nucleo, ora devi aspettare 15 per ripristinare le tue unità energetiche.

I tuoi dati di salvataggio verranno trasferiti dopo l’aggiornamento, così potrai ottenere immediatamente le ricompense corrispondenti in base ai puzzle che hai completato.

dopo il boom Pokemon GoBisognerà aspettare per vedere se Pokemon Cafe ReMix Ha raggiunto il livello di popolarità che il gioco precedente aveva nel mercato mobile.

