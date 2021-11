Pokemon Diamante brillante / Perla brillante: varianti ed esclusive

L’area Snouh di quarta generazione è già tornata Pokemon Diamante brillante / Perla splendente cambiare. Sviluppati per la prima volta da uno studio esterno per essere un gioco di ruolo leader, questi giochi sono stati prodotti da ILCA tra molti altri contributori.

Sebbene il “remake” di ogni generazione abbia sfruttato il motore di gioco per i primi titoli in questione, non è così. Game Freak ha delegato il lavoro all’ILCA e la loro proposta è molto simile ai titoli originali per Nintendo DS. Ad eccezione dei personaggi 3D nello stile di “chibi”, seguono da vicino la formula tradizionale.

Ciò significa che gli incontri sono casuali, non ci sono Pokémon sulla mappa di gioco, possiamo accedere solo ai forzieri sui computer Pokécenter, ecc. Allo stesso modo, ciò significa che il numero di Pokémon è limitato dalla prima alla quarta generazione, incluso il Pokédex Nazionale.

Quanti pokemon ci sono? Pokemon Diamante brillante / Perla splendente?

Pokemon Diamante brillante / Perla splendente Ha un totale di 493 Pokemon. Per catturarli tutti, è necessario sconfiggere l’Alto Comando ed essere incoronato campione regionale, guardare 150 Pokémon di Sinnoh e parlare con il Professor Roan per arrivare al Pokédex Nazionale.

Ovviamente non li troverai tutti in un’unica versione, quindi è necessario scambiare Pokémon tra di loro diamante splendente e perla splendente. In questa parte dovresti conoscere le caratteristiche esclusive di ogni versione.

Cos’è il gioco Pokémon esclusivo Pokemon Diamante Brillante?

Caterbury – 010

Metapod – 011

Senza burro – 012

Akans – 023

Arbuck – 024

Grolith – 058

Arcanine – 059

Sigillo – 086

Deogong – 087

Scyther – 123

Electabus – 125

Morecro – 198

Gilligar – 207

Visiterà – 212

Elkid – 239

Raiko – 243

Inti – 244

Suicune – 245

Larvitar – 246

Bupetar – 247

248- Ali

Ho-Oh – 250

Sidot – 273

Nozlev – 274

Maiusc – 275

Mauel – 303

Zingos – 335

Solrock – 338

Muhammad Ali 352

Craniofacciale – 408

Rambardos – 409

HONCROW – 430

Grosso – 434

Serbatoio di scarico – 435

Elettivo – 466

GLICOR – 472

Dialja – 483

Cos’è il gioco Pokémon esclusivo Pokemon Perla Splendente?

Erbe – 013

Kakuna – 014

Pedale – 015

Ramla – 027

Sandslash – 028

Volpix – 037

Ninetales – 038

Slobok – 079

Slopro – 080

Magmar – 126

Bensir – 127

Articuno – 144

Zapdos – 145

Moltres – 146

inattivo – 199

Misdreavus – 200

TIDIORSA – 216

Naima – 217

stand – 234

Magby – 240

Loggia – 249

Puntata – 270

Ombra – 271

Ludicolo – 272

Zibellino – 302

Seviber – 336

Lunaton – 337

Passeggino – 371

Chilgon – 372

Sbatte – 373

Sheldon – 410

Muhammad Ali – 411

Abdul Majeed Abdullah – 429

GLAMIO – 431

Burgli – 432

Magmoretar – 467

Bekia – 484

Esclusivi epici

Come precedentemente rivelato a noi, diamante splendente / perla splendente Visualizza il giardino Ramanas. Questo sostituisce Pal Park dalle versioni DS e il tuo obiettivo nel post partita è ottenere alcune esclusive leggendarie. Ogni Pokémon dipende dalla versione del gioco, che includiamo nell’elenco in alto ed evidenziamo qui.

Pokémon leggendari in esclusiva per Pokemon Diamante Brillante

Pokémon leggendari in esclusiva per Pokemon perla splendente

articono

Zapdos

Moltres

loggia

sommario Pokemon Diamante brillante / Perla splendente