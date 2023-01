Pokémon GO aggiunge nuove taglie XXS e XXL per Tyranitar e tutti i Pokémon

Non molto tempo fa ve l’abbiamo detto Implementazione dell’aggiornamento delle taglie XXS e XXL Per alcuni Pokemon disponibili in Pokémon GOindirizzo del cellulare. bene ora Hai citato Niantic Quanto costa Tyranitar è come il resto dei Pokemon nel gioco Hanno anche queste dimensioni. In altre parole, d’ora in poi potremo incontrare i leggendari Pokemon di seconda generazione e il resto delle creature presenti Narwner tutto il mondo.

Come riportato da Niantic attraverso un breve comunicato stampa e un piccolo video promozionale (che vi abbiamo lasciato su queste righe), è ora disponibile. Tyranitar in Pokémon GO è disponibile nelle taglie XXS e XXL. Ciò significa che i Pokemon Dark e Rock di seconda generazione sono disponibili in diverse dimensioni che vanno da Piccole dimensioni (xxs) fino a Più grandi possibile (XXL).

A parte questo, e sebbene Niantic non lo abbia chiarito completamente nel comunicato stampa, lo fa Puoi leggerlo alla fine del video Promo che questo aggiornamento contiene include anche Taglie XXS e XXL Per tutti i Pokemon del gioco.

La nostra conoscenza delle dimensioni dei Pokémon continua ad evolversi! I Pokémon XXS e XXL iniziano ad apparire in tutto il mondo! maggiori informazioni: https://t.co/ovLUtgfCwn pic.twitter.com/jbQCbcJ4dg– Pokemon GO Spagna (PokemonGOespana) 17 gennaio 2023

Dobbiamo ricordarlo In precedenza solo Poochyena, Mightyena e Mawile Hanno ricevuto questo aggiornamento nel dicembre 2022.

Differenze nelle dimensioni dei Pokémon può essere verificato In diretta da una vista selvaggia della mappa, negli incontri Pokémon, sulle scatole Pokdex e persino quando si utilizza una fotocamera in realtà aumentata (AR). Come vi abbiamo informato quando questa novità è stata inclusa nel gioco, In termini generali Aggiorna le taglie XXS e XXL Funziona così:

Pokemon XXL e XXS lo sono Significativamente più grande o più piccolo Per quanto riguarda le sue dimensioni standard.

Per quanto riguarda le sue dimensioni standard. misure differenti Ora registrato su Pokdex . Quando catturi almeno tre esemplari di qualsiasi tipo di Pokémon, il Pokdex inizierà a visualizzare i record con le specie più grandi, più piccole, più pesanti e più leggere catturate.

. Quando catturi almeno tre esemplari di qualsiasi tipo di Pokémon, il Pokdex inizierà a visualizzare i record con le specie più grandi, più piccole, più pesanti e più leggere catturate. I giocatori che catturano Pokémon XXS o XXL (o che trovano un Pokémon più piccolo di Pokémon XS o più grande di XL rispetto a quello catturato in precedenza) vedranno un nuovo gioco Un messaggio celebrativo quando il record viene battuto.

Pokémon GODisponibile Gratuito per dispositivi Android e iOS Dal 2016. Se vuoi conoscere maggiori dettagli sull’indirizzo, puoi fare riferimento a Guida completa con suggerimenti e trucchi.