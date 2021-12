Pokémon GO – Evento di Capodanno 2022: data, ora, ricompense e tutte le attività

Nonostante abbia compiuto cinque anni nel 2021, Pokemon GO È più in forma che mai e lo ha dimostrato organizzando evento dopo evento negli ultimi mesi. laggiù Alcune comunità ricevono più aggiornamenti e notizie, e non per niente il titolo è uno dei migliori esponenti del concept.”Gioca come un servizioIl fenomeno della realtà aumentata per Niantic vuole estendere la linea fino al 2022 E dopo l’evento Pokemon GO Party 2021, che è stato celebrato la scorsa settimana per Natale, è davvero un modo molto speciale Saluta quest’anno in grande stile con il capodanno 2022. In esso possiamo raggiungere gli obiettivi obiettivi dell’avatar e ci imbatteremo in Pokemon mascherati, cappelli da festa e persino Un certo Pokémon lucido apparirà per la prima volta Nella storia di Pokémon GO.

Capodanno 2022 in Pokémon GO: tutto ciò che devi sapere

I festeggiamenti di Capodanno, Capodanno e Capodanno in Pokémon GO inizieranno il prossimo Venerdì 31 dicembre 2021 alle 22:00 (ora locale spagnola). Ma rilassati perché non c’è fretta e quel giorno non dovrai cacciare Pokemon tra uva e uva. L’evento sarà esteso Fino a martedì 4 gennaio 2022 alle 20:00, così puoi goderti la pace di Bramoncho, eBay e persino i postumi di una sbornia e la festa di Capodanno il giorno successivo. Ci sarà anche tempo per vivere pokemon go giochi di fuochi d’artificio, che inizierà venerdì 31 alle 23:00 (sempre in ora locale spagnola) e durerà fino a domenica 2 gennaio alle 00:00.

Durante i giorni dell’evento potremo trovarne di nuovi I Pokémon selvatici indossano cappelli e occhiali di Capodanno 2022, così come a variabile Hoothoot, non ancora pubblicato. Nello specifico, questo è l’elenco dei Pokémon a cui possiamo ambire (abbiamo messo un asterisco su quelli che possono essere lucidi o lucidi):

pokemon mascherato

Bulbasaur con cappello da festa *

Charmander con cappello da festa *

Squirtle con cappello da festa*

Raticate con cappello da festa*

nedorino con cappello da festa*

Pichu con il cappello di Capodanno *

Pikachu con il cappello di Capodanno *

Raichu con il cappello di Capodanno

Slowpoke con gli occhiali 2020 *

Slopro con occhiali 2021*

Decelerazione con occhiali 2022*

Gungar con cappello da festa *

Gancio con cappello di Capodanno *

Wurmple con cappello da festa *

Wobbuffet con cappello da festa*

incontri selvaggi

Pikachu con il cappello di Capodanno *

Francobollo *

Slowpoke con gli occhiali 2020 *

Situazioni *

Wurmple con cappello da festa *

A voce alta

il timore

incursioni

Slowpoke con gli occhiali 2020 * (1 stella)

Gancio con cappello di Capodanno * (1 stella)

Wobbuffet con cappello da festa * (1 stella)

Mauel * (1 stella)

Ratics con cappello da festa * (Tre stelle)

Nidorino con Cappello da Festa* (Tre Stelle)

Matchamp (tre stelle)

Cappello da Festa di Pan di Zenzero * (Tre Stelle)

Rallenta con la Coppa 2022 (tre stelle)

Kyurem * (cinque stelle)

MegaAbomasnow* (incursione massiccia)

Incontri su incarichi di ricerca sul campo

Slowpoke con gli occhiali 2020 *

Gancio con cappello di Capodanno *

Bulbasaur con cappello da festa *

Charmander con cappello da festa *

Squirtle con cappello da festa*

Infine, l’evento ci permetterà di indagare Avatar di Capodanno selezionato Nel negozio di giocattoli ci sono occhiali 2022, papillon e giacche, pantaloni e scarpe, tutti con abbellimenti specifici per questa data importante. E per chi volesse approfittare della serata per sentirsi particolarmente nostalgico ed emozionato, ricordiamo che ha lanciato Niantic Video commemorativo del gioco Qualche settimana fa era difficile non perdere una lacrima. Ci vediamo all’evento di Capodanno 2023!