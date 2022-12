Pokémon GO gennaio 2023: ritorno di Reshiram e Zekrom, raid, eventi e altro ancora

Gennaio A partire dal 2023 Porta con sé molto i cambiamenti S notiziario per Pokémon GO. Qui raccogliamo ciò che è tutto eventiE il incursioni E più dentro Pokémon GO nel gennaio 2023. Andiamo la:

Pokémon GO gennaio 2023: tutte le informazioni

Di seguito vi lasciamo con l’immagine ufficiale di Niantic che è stata annunciata Tutti i contenuti di Pokémon GO a gennaio 2023compreso l’accesso La stagione dei desideri unici.

Tutti gli eventi di Pokémon GO nel mese di gennaio 2023: l’elenco completo

Secondo il gioco stesso, questi sono gli eventi che saranno disponibili nel mese di gennaio 2023:

Capodanno 2023 : Dal 31/12/2022 20:00 (ora locale) al 04/01/2023 20:00 (ora locale).

: Dal 31/12/2022 20:00 (ora locale) al 04/01/2023 20:00 (ora locale). Giornata della comunità di gennaio Si svolge il 01/07/2023 dalle 14:00 alle 17:00 ora locale. Il Pokemon in primo piano è Chespin.

Si svolge il 01/07/2023 dalle 14:00 alle 17:00 ora locale. Il Pokemon in primo piano è Chespin. Scintillante evento fantasy : Dal 10/01/2023 08:00 (ora locale) al 16/01/2023 22:00 (ora locale).

: Dal 10/01/2023 08:00 (ora locale) al 16/01/2023 22:00 (ora locale). Fine settimana di combattimenti GO: Máximo Peñas : Dal 14/01/2023 00:00 (ora locale) al 15/01/2023 23:59 (ora locale).

: Dal 14/01/2023 00:00 (ora locale) al 15/01/2023 23:59 (ora locale). Capodanno lunare 2023 : Dal 19/01/2023 10:00 (ora locale) al 23/01/2023 20:00 (ora locale).

: Dal 19/01/2023 10:00 (ora locale) al 23/01/2023 20:00 (ora locale). Gennaio Community Day Classico Si svolge il 21/01/2023 dalle 14:00 alle 17:00 (ora locale).

Si svolge il 21/01/2023 dalle 14:00 alle 17:00 (ora locale). Si è verificato un salto di tensione: Dal 27/01/2023 10:00 (ora locale) al 05/02/2023 23:59 (ora locale).

Tutti i Pokémon GO Raid e Mega Raid nel gennaio 2023: l’elenco completo

entro un mese gennaio 2023I seguenti Pokémon saranno disponibili presso: incursioni:

Raid a 5 stelle in Pokémon GO nel gennaio 2023



Nel gennaio 2023 abbiamo Reshiram, Zekrom, Regice e Tapu Koko nei raid a 5 stelle.

Tutti i raid a cinque stelle in Pokémon GO nel gennaio 2023 Pokèmon Possibilità di essere lucido/cambia colore date reshiram sì 01/01/2023 10:00 ora locale – 01/10/2023 10:00 ora locale zekrom sì 10/01/2023 ore 10 locali – 18/01/2023 ore 10 locali preparati sì 18/01/2023 10:00 ora locale – 25/01/2023 10:00 ora locale Tabù Coco sì 25/01/2023 10:00 ora locale – 01/02/2023 10:00 ora locale READ WhatsApp | Come creare link di invito affinché i tuoi amici si uniscano alle chiamate di gruppo | WhatsAppBeta | Applicazioni | Smartphone intelligenti | tecnologia | trucco | vagare | Telefoni cellulari | Applicazioni | Applicazioni | nda | nnni | gioco sportivo

Raid a 4 stelle/Megaraid in Pokémon GO nel gennaio 2023

Nel gennaio 2023 abbiamo Mega Steelix, Mega Lopunny, Mega Aerodactyl e un altro Pokémon a sorpresa in massicce incursioni.

Tutti i raid a 4 stelle/mega raid in Pokémon GO nel gennaio 2023 Pokèmon Possibilità di essere lucido/cambia colore date Mega Steelix sì 01/01/2023 10:00 ora locale – 01/10/2023 10:00 ora locale ???? No 10/01/2023 ore 10 locali – 18/01/2023 ore 10 locali Mega luponi sì 18/01/2023 10:00 ora locale – 25/01/2023 10:00 ora locale Mega Aerodattilo sì 25/01/2023 10:00 ora locale – 01/02/2023 10:00 ora locale

Eventi Raid Time in Pokémon GO nel gennaio 2023

A gennaio 2023 sarà possibile catturare Pokémon specifici nei raid in date e orari specifici. Sono Reshiram, Zekrom, Regice e Tapu Koko.

Tutti gli eventi Raid Time in Pokémon GO nel gennaio 2023 Pokèmon Possibilità di essere lucido/cambia colore Date e orari reshiram sì 01/04/2023 dalle 18:00 alle 19:00 ora locale zekrom sì 01/11/2023 dalle 18:00 alle 19:00 ora locale preparati sì 18/01/2023 dalle 18:00 alle 19:00 ora locale Tabù Coco sì 25/01/2023 dalle 18:00 alle 19:00 ora locale

I Pokémon sono apparsi in Pokémon GO gennaio 2023: l’elenco completo

Qui vi lasciamo un elenco Pokémon GO ha debuttato in Pokémon nel gennaio 2023:

Tutti i Pokémon GO sono apparsi in Pokémon nel gennaio 2023 Pokèmon Possibilità di essere lucido/cambia colore Date e orari Note aggiuntive Alulan Sandeshrow sì 01/03/2023 dalle 18:00 alle 19:00 ora locale XP x2 durante l’evoluzione di un Pokémon idromassaggio sì 10/01/2023 dalle 18:00 alle 19:00 ora locale x2 Polvere di stelle quando catturi un Pokémon il seme sì 17/01/2023 dalle 18:00 alle 19:00 ora locale XP x2 quando catturi un Pokemon Tenamo No 24/01/2023 dalle 18:00 alle 19:00 ora locale Caramelle x2 quando si cattura un Pokemon blitz sì 31/01/2023 dalle 18:00 alle 19:00 ora locale Caramelle x2 quando si cattura un Pokemon READ Logitech ci ricorda che c'è vita al di fuori della Magic Keyboard rilasciando la prima tastiera meccanica ottimizzata per Mac

Completamento della ricerca sui Pokémon a gennaio 2023

Il pokemon che apparirà su Completamento della ricerca completa sette compiti di ricerca sul campo Nel gennaio 2023 sono: Mime de Galar, Delibird, Bagon, Deino, Furfrou e Goomy. Tutti tranne Goomy possono essere piuttosto brillanti / vari quando li incontriamo.

Risultati della Ricerca Pokémon per gennaio 2023 in Pokémon GO Pokèmon Possibilità di essere lucido/cambia colore Date e orari Signor Mim de Gallar sì Dal 01/01/2023 al 31/01/2023 diebird sì Dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Bagon sì Dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Dino sì Dal 01/01/2023 al 31/01/2023 Farfro sì Dal 01/01/2023 al 31/01/2023 gumi sì Dal 01/01/2023 al 31/01/2023

Come sempre, vi consigliamo di dare un’occhiata al nostro sito guida pokemon goTi aiutiamo con problemi come Come si sconfigge Giovanni? Quanto a Come sconfiggere le Reclute del Team GO Rocket.