Pokémon GO: il miglior trucco per ottenere rapidamente la medaglia di platino per l'allenatore

Le medaglie di platino in Pokémon GO rappresentano il risultato più alto in varie aree del gioco diverse dalla cattura o dal combattimento.

Dopo aver saputo come ottenere Oricorio Shiny in tutti i suoi stili e le migliori MT Elite per gli attacchi caricati, ti preparerai sicuramente per Carnival of Love in Pokémon GO.

Ma ci sono molte attività secondarie che non necessitano di un evento. Ottenere medaglie di platino è un modo per dimostrare che sei un esperto del gioco. Anche se ottenerlo non è necessariamente facile.

Il trucco per ottenere la medaglia di platino per l'allenatore in Pokémon GO

Ottenere la medaglia di platino Cool Trainer è una delle cose più difficili da fare in Pokémon GO.

Anche se in teoria prima o poi lo otterrai, diventa una sfida ardua se lo cerchi attivamente. Tuttavia, un giocatore su Reddit compagno Un modo per accelerare il processo.

Per sbloccare la medaglia è necessario allenarsi nella tua palestra un certo numero di volte:

Bronzo: 10 esercizi

Argento: 100 esercizi

Oro: 1000 esercizi

Platino: 2000 esercizi

Se giochi da anni, probabilmente hai già guadagnato la medaglia di Platino Cool Trainer in Pokémon GO. Tuttavia, la maggior parte di loro non avrà molto tempo o dedizione per allenarsi in vista delle partite. Ma ora c’è un modo per portare a termine il lavoro più velocemente.

Il potere di Kyogre oscuro in Pokémon GO

Per ottenere rapidamente la medaglia di platino per l'allenatore in Pokémon GO, dovrai avere Kyogre nella tua squadra.

Nello specifico, hai bisogno di un Kyogre Oscuro al secondo o terzo posto nella tua squadra Pokémon. Assicurati che sia su un computer sotto i 1500.

La prossima cosa sarà selezionare Candela ed entrare nella Super Ball League. Questo ti porterà a una partita di allenamento con lei. Quando inizia la battaglia, passa a Dark Kyogre e usa la mossa Cascata. Dimentica gli attacchi caricati, perché richiederanno solo tempo.

In questo modo puoi sconfiggere Pokemon Candela in circa 27 secondi. Questo perché è debole per il tipo acqua. Magcargo in particolare ha un punto debole di x4.

Dovresti comunque farlo 2000 volte, il che è una quantità enorme. Ma usando questo metodo, puoi completare due esercizi al minuto, quindi avrai 2.000 esercizi necessari in circa 16 ore.

Anche se prendi le cose con calma, ci vorrà molto meno tempo per ottenere la medaglia Platino Cool Trainer in Pokémon GO. Il che è un ottimo modo per giustificare il potente Kyogre oscuro che hai ottenuto con tanta fatica.