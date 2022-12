Pokémon GO Qualcosa di straordinario Guida alla ricerca

Indagine Qualcosa di straordinario apparso in Pokémon GO Per dare ai giocatori nuove opportunità di catturare Pokemon e raccogliere risorse.

Questa ricerca premium fa parte della nuova stagione, Unique Wishes, che è arrivata il 1° dicembre con nuovi Pokemon, raid e altro. Ha anche debuttato un nuovo evento chiamato Mystic Edge, che include questa missione speciale.

Grazie a Qualcosa di straordinario Sarai in grado di raccogliere polvere di stelle, catturare Pokemon, sbloccare cosmetici e molto altro. Continua a leggere per scoprire tutto sull’evento.

Come attivare la ricerca privata Qualcosa di straordinario

Se desideri partecipare a una nuova indagine privata Qualcosa di insolito Da Pokémon GODovrai acquistare un biglietto per partecipare all’evento per $ 7,99 o l’equivalente nella valuta del tuo paese. Questo acquisto può essere effettuato dal negozio in-game.

Ma comprare un biglietto non basta. Devi anche accedere tra sabato 10 dicembre alle 10:00 (ora locale) e domenica 11 dicembre alle 20:00 (ora locale). Dopo averlo fatto, la ricerca privata verrà aggiunta al tuo diario e potrai completarla in qualsiasi momento.

La prima fase di Qualcosa di straordinario Da Pokémon GO

La prima fase di Qualcosa di insolito in Pokémon GO Sarà uno dei più facili. Dovrai catturare 10 Pokemon qualsiasi, il che non ti costerà alcun lavoro. Assicurati di colpire la tua 3 Curveball mentre ci sei, e dovrai solo catturare un Pokémon selvatico.

Questi sono tutti i compiti del palco e le loro ricompense:

Crea 3 palle curve – 500 polvere di stelle

Cattura 10 incontri Pokemon – Usawat

Dai un colpo a un Pokemon selvaggio – 10 Super Ball

Le ricompense della fase 1 sono 2 caramelle rare, un incontro con Machoke e 2 bacche di Pinap d’argento.

La seconda fase di Qualcosa di insolito Da Pokémon GO

In questa seconda fase di Qualcosa di insolito Da Pokémon GO Ti chiederà di combattere contro il caposquadra. Per fare ciò, accedi a Chiudi dal menu in basso a destra e seleziona Anti. Lì puoi scegliere tra combattere contro Candela, Blanche o Spark.

Per dare più potere ai tuoi Pokémon, seleziona i tuoi Pokémon dal menu principale e tocca l’opzione “Più potere”, che ti costerà polvere di stelle. Infine, dovrai catturare 5 diversi Pokemon selvatici.

Questi sono tutti i compiti del palco e le loro ricompense:

Combatti tre volte contro il caposquadra: 750 polvere di stelle

Cattura 5 diversi tipi di Pokemon – Incontra Staryu

Attiva un Pokemon 5 volte – 1 attacco caricato

Le ricompense per la seconda fase sono 2 caramelle rare, un incontro con Barlum e 2 Silver Berries Pinap.

La terza fase di Qualcosa di insolito Da Pokémon GO

La terza fase di Qualcosa di insolito Da Pokémon GO Ti chiederà di prendere parte a un raid, cosa che puoi fare facilmente in quelli con meno stelle. Catturare un Pokemon di tipo Lotta ed evolversi in 5 Pokemon richiederà tempo e dedizione, ma non puoi ottenere nulla.

Questi sono tutti i compiti del palco e le loro ricompense:

Combatti in un raid: 1000 polvere di stelle

Cattura 5 Pokemon di tipo combattimento – Incontra Buizel

Fai evolvere 5 Pokemon – 3 incubatrici

Le ricompense della fase 3 sono 2 caramelle rare, uno Scraggy Encounter e 2 Silver Pinap Berries.

La quarta fase di Qualcosa di insolito Da Pokémon GO

per la quarta fase di Qualcosa di insolito Da Pokémon GO Dovrai partecipare alla GO Fighting League almeno cinque volte. Non è necessario vincere. Dovrai anche catturare 7 Pokemon diversi. Assicurati che Berry 5 volte mentre lo fai per completare l’attività successiva.

Questi sono tutti i compiti del palco e le loro ricompense:

Combatti nella GO Fighting League 5 volte – 1250 Stardust

Cattura 7 diversi tipi di Pokemon – Incontra Mariel

Usa 5 bacche per aiutarti a catturare un Pokemon – 2 incenso

Le ricompense della fase 4 sono 2 caramelle rare, un incontro di polyureth e 2 bacche di pinap d’argento.

Quinta tappa di Qualcosa di straordinario

Nella quinta fase di Qualcosa di straordinario Da Pokémon GO Sì, dovrai vincere il raid. L’opzione migliore è comunque quella di rivolgersi a quelli con meno stelle. Dovrai anche interagire un po’ con il tuo partner Pokémon.

Questi sono tutti i compiti del palco e le loro ricompense:

Vittoria del raid: 1500 polvere di stelle

Guadagna 5 cuori con il tuo partner – Alolomola Encounter

Dai da mangiare al tuo partner 3 volte – 1 attacco rapido TM

Le ricompense per la quinta fase sono 2 caramelle rare, un incontro con Kaldeo e 2 bacche di pinap argentato.

La sesta fase di Qualcosa di straordinario Da Pokémon GO

della sesta tappa Qualcosa di straordinario Da Pokémon GO Devi vincere l’incontro in GO Fighting League. Per questo puoi visitare la nostra guida a Remix del pallone della Super League. Catturare 15 Pokemon di tipo combattimento richiederà che tu esca ed esplori per un po’, ma mentre ci sei, puoi colpire Great Curveball Throws.

Questi sono tutti i compiti del palco e le loro ricompense:

Vinci in GO Fighting League – 1500 polvere di stelle

Cattura 15 Pokemon di tipo combattimento – Incontro nel tempio

Fai 3 grandi lanci con la palla curva – 2 super sit

Le ricompense per la sesta fase sono 2 caramelle rare, un incontro con Medicham e 2 Silver Pinap Berry.

La settima tappa di Qualcosa di straordinario Da Pokémon GO

La settima tappa di Qualcosa di straordinario Da Pokémon GO Richiede di giocare prendendo alcuni screenshot Kildew e Pokemon di certi tipi. Ci vorrà solo un po’ di tempo usando la funzione VAI istantaneaCon questo, hai completato la tua indagine.

Questi sono tutti i compiti del palco e le loro ricompense:

Scatta 3 istantanee dell’incontro tra Keldeo e Tirtouga

Scatta un colpo a un Pokemon di tipo Erba: 2000 polvere di stelle

Prendi un colpo di Pokemon 2000 Stardust of Steel

Cattura un Pokémon di tipo Polvere di stelle Rockémon 2.000

I premi della fase 7 sono 2 caramelle rare, 20 caramelle Keldeo e una maglietta Keldeo.

