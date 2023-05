Pokémon GO: sconfiggi Mewtwo in Dark Raid: date e migliori segnalini

Fine di questa settimana Pokémon GO Nei suoi nuovi Dark Raid appena rilasciati riceverà un Pokémon molto speciale: intendiamo oscuro mewtwo. Gioco per cellulare Niantic, come parte di L’evento delle ombre nascentiotterremo Da domani, sabato 27 maggio 2023 Per questa leggendaria prima generazione Solo per poche ore Permettendogli di essere visto nelle incursioni.

Se vuoi ottenere Dark Mewtwo per la tua collezione, devi essere veloce. Per aiutarti con i compiti, ce l’abbiamo in questa notizia Preparato tutti i dettagli A proposito delle sue caratteristiche e ti diremo quali sono i migliori Pokemon Colpiscilo facilmente in combattimento.

Dark Mewtwo in Pokémon GO Dark Raid: data e ora

Dark Mewtwo sembra come al solito Tempo limitato. Quindi questo Pokemon sarà disponibile solo per poche ore per essere catturato. Questo è l’appuntamento Dove i Pokemon sono attivi nei Dark Raid a 5 stelle:

Disponibile da: Sabato 27 maggio 2023 alle 10:00 ora locale.

Sabato 27 maggio 2023 alle 10:00 ora locale. Disponibile fino: Domenica 28 maggio 2023 alle 20:00 ora locale.

Dark Mewtwo è un Pokémon leggendari Tipo psichico Estremamente potente, che in questo caso compare anche nella sua versione dark alternata al Team GO Rocket. Principale I punti deboli sono i tipi Bug, Ghost e Dark E resistente ai combattimenti e psicologico.

Tieni anche presente che tra le proprietà dei tratti di Dark Mewtwo sappiamo che può farlo fino a valori di 2387 pz 100% al loro livello 20, o 2984 pezzi max Con il miglioramento del tempo inclemente. Inoltre, questo Mewtwo può essere ottenuto nella sua versione lucida se sei molto fortunato.

I migliori counter di Dark Mewtwo

Per prepararti alle oscure incursioni di Dark Mewtwo, allora lo farai Ti consigliamo alcuni dei migliori contatori in circolazione Per combattere questo Pokemon leggendario. Considera le mosse e le mosse dei seguenti Pokemon per infliggergli molti danni in combattimento.

MegaGengar: Artiglio ombra e palla ombra.

Artiglio ombra e palla ombra. Mega Bannetto: Artiglio ombra e palla ombra.

Artiglio ombra e palla ombra. Mega Hondom: Urlando e sbagliando.

Urlando e sbagliando. Hydreigon: Mordi e gira l’elefante.

Mordi e gira l’elefante. Mewtwo Oscuro: Saikokut e palla ombra.

Saikokut e palla ombra. Tiranitar Oscuro: mordere e schiacciare.

mordere e schiacciare. Mega Assoluto: L’urlo e il battito dell’ombra.

L’urlo e il battito dell’ombra. Origine della Geratina: Ombra artiglio e ombre ombra.

Ombra artiglio e ombre ombra. Mega Gyarados: mordere e schiacciare.

mordere e schiacciare. Goldengo: Sfortuna e palla d’ombra.

Ricordati di fare incursioni oscure Con almeno 6 o più giocatori Per avere una solida possibilità di successo e provare a usarne alcuni I Mega Pokemon si evolvono in battaglia. D’altra parte, non dimenticare di averlo nel tuo inventario gemme pure Potrai usarlo durante la battaglia a Dark Mewtwo Arrabbiarsi per indebolirlo Riduce il suo attacco e la sua difesa.

