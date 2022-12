Pokémon GO Vacanze invernali (parte 1): tutti i dettagli dell’evento e la ricerca temporanea

Giovedì 15 dicembre 2022 inizio ore Pokémon GO l’evento Festa d’inverno, prima parte. In questo guida pokemon go Vi diamo tutti i dettagli, incl dateE il un programma S Come si partecipa?.

Evento Pausa Invernale – Parte 1 in Pokémon GO: date, orari e modalità di partecipazione

L’evento Vacanze invernali di Pokémon GO Parte 1 inizia giovedì 15/12/2022 alle 10:00 (ora locale) e termina venerdì 23/12/2022 alle 20:00 (ora locale).. È un evento gratuito per tutti i giocatori, anche se l’ingresso è a pagamento indagine provvisoria. L’evento Vacanze invernali Parte 1 fa parte del Nona stagione: desideri individuali. Una delle principali novità è il debutto Mega Galli Come il nuovo mega sviluppo.

Una grande novità in questo evento è l’arrivo di Mega Glalie ai 4 Star Raid

di $ 5 (o il suo equivalente nella nostra valuta locale), Possiamo sbloccare la quest temporanea esclusiva dell’evento, che possiamo ricevere tra il 15/12/2022 alle 10:00 (ora locale) e il 30/12/2022 alle 20:00 (ora locale). non appena lo ricevi, Dovremo completarlo entro il 31/12/2022 alle 20:00 (ora locale).

Un’altra grande novità è un traguardo a pagamento con premi esclusivi

Dalle ricompense speciali per la ricerca ottieni quanto segue:

Due incubatori

incenso

Abumasao Mega Energia

Modalità avatar esclusiva

I Pokémon selvatici sono disponibili durante l’evento Vacanze invernali, la prima parte di Pokémon GO

questo è tutto pokemon selvaggio Disponibile durante le vacanze invernali Parte 1 in Pokémon GO:

Gli incontri con i Pokémon selvatici sono disponibili nell’evento Vacanze invernali di Pokémon GO Parte 1

Pikachu in costume da Carnevale Invernale (lucido/varietà opportunità)

Swinub (forse lucido/di vari colori)

Delibird (possibilmente lucido/colore variegato)

Snorunt (possibilmente lucido/colore variegato)

Spheal in abito festivo (opportunità brillante/cambia colore)

Forniremo (magari colori lucidi/assortiti)

flanella

Cubchoo (forse lucido/variegato)

bergamotto (possibilmente frizzante/variegato)

Alolan Vulpix (forse shiny/varietà)

Stantler in costume da cerimonia (possibilmente brillante/varietà)

criogenicamente

Pokémon disponibili nelle Uova durante l’evento Pokémon GO Part One Winter Festival

questo è tutto Uova di Pokémon Disponibile durante la prima parte del Pokémon GO Winter Festival:

I Pokémon sono disponibili schiudendosi a 7 km dalle uova durante l’evento Pokémon GO Part One Winter Holidays

7 chili di uova: Sneasel (possibile/variabile possibile), Smoochum (possibile/possibile variante), Amaura, Bergmite (possibile/possibile variante) e Crabrawler.

I Pokémon sono disponibili nei Raid durante l’evento Vacanze invernali di Pokémon GO Parte 1

questo è tutto Pioniere dei Pokémon Disponibile durante le vacanze invernali Parte 1 in Pokémon GO:

I raid sono disponibili durante l’evento Vacanze invernali di Pokémon GO Parte 1

Raid da 1 stella : Pikachu in costume da carnevale invernale (probabilità brillante/lucido), Vulpix di Alola (probabilità brillante/lucido), Spheal in costume da festa (probabilità brillante/lucido), Darumaka Galar (forse brillante/variocolor) e Bergmite (forse brillante/variocolor).

: Pikachu in costume da carnevale invernale (probabilità brillante/lucido), Vulpix di Alola (probabilità brillante/lucido), Spheal in costume da festa (probabilità brillante/lucido), Darumaka Galar (forse brillante/variocolor) e Bergmite (forse brillante/variocolor). Raid a 3 stelle : Cloyster, Lapras (brillante/brillante opportunità), Stantler in abito da vacanza (brillante/brillante opportunità) e Glaceon in abito da vacanza subacqueo (brillante/brillante opportunità).

: Cloyster, Lapras (brillante/brillante opportunità), Stantler in abito da vacanza (brillante/brillante opportunità) e Glaceon in abito da vacanza subacqueo (brillante/brillante opportunità). Raid a 4 stelle / raid giganti : Mega Glalie (possibilmente lucido / Variocolor).

: Mega Glalie (possibilmente lucido / Variocolor). Raid a 5 stelle: Cobalion (possibilmente lucido/scolorito).

Gli attacchi distintivi disponibili per i tuoi Pokémon sono disponibili durante l’evento Pokémon GO Part One Winter Holidays

questo è tutto Attacchi in primo piano Ciò conterrebbe Pokémon specifici che abbiamo catturato durante la prima parte delle vacanze invernali di Pokémon GO:

Cobalion imparerà la spada sacra se la prendiamo durante l’evento

Cobalion imparerà la Spada SacraUn attacco di tipo combattimento con potenza 60 nelle sfide Allenatore e potenza 55 nelle palestre e nei raid.

Pokémon con missioni di ricerca sul campo durante Mystic Blade in Pokémon GO

Durante l’evento Mystic Edge, possiamo incontrare i seguenti Pokémon completando compiti di ricerca sul campo:

I Pokémon sono disponibili completando le missioni di ricerca sul campo nell’evento Pokémon GO Vacanze invernali parte 1

Pikachu con il suo costume da carnevale invernale (forse glitterato/varietà di colori).

Alolan Vulpix (c’è la possibilità che sia shiny/varietà).

Sigillo (forse lucido / variegato).

Shielder (possibilmente lucido/cambia colore).

Jynx (possibilmente lucido/varietà).

Stantler in abiti da cerimonia (c’è la possibilità che sia luccicante/luccicante).

Spheal in abito da cerimonia (c’è la possibilità di brillare / brillare).

Cingolato.

Sneasel (possibilmente lucido/varietà).

Glaceon con abiti per le feste subacquee (Shiny Chance/Variocolor).

