Pokemon Journeys svela un multiverso in un nuovo episodio dell’anime

I viaggi dei Pokémon Ha rivelato qualcosa come i suoi molteplici universi Nell’ultimo episodio dell’anime. I fan delle regioni al di fuori del Giappone continuano ad aspettare con impazienza i nuovi episodi di The Journey of Pokémon Master NetflixMa nuovi episodi vengono trasmessi settimanalmente in Giappone.

Infatti, questo mese la serie ha lanciato un evento speciale per celebrare il lancio di diamante splendente e perla splendente con l’area di ritorno lamento e personaggi come Dawn, Cinzia E più dopo che sono tornati all’inizio dell’anno. Tuttavia, questa volta c’è stata una svolta.

Anche l’episodio ha portato Pokemon leggendario dialga e BaleaLe due leggende iniziano una battaglia che inizia a lacerare il tessuto del tempo e dello spazio. Questo crea una serie di portali tra universi in cui uno ne è completamente privo Pokemon, poiché l’offset temporale è regredito in ogni pokemon fino a quando non è tornato a essere un uovo.

Il franchise ha enfatizzato l’idea di un multiverso in passato introducendo portali di spazio e curvatura durante le aggiunte successive al franchise, ma Pokemon Journeys Episode 89 rende quell’idea un punto focale in cui Dialga e Palkia hanno iniziato a litigare.

Ci sono piccole differenze tra i due universi, come quella in questo mondo alternativo, Dawn è la campionessa della Lega di Sinnoh piuttosto che partecipare alle competizioni Pokémon. Al momento, abbiamo molti indizi su cosa sta succedendo con questi universi, è meglio vedere l’emergere di Cynthia e Arseus.