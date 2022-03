Pokémon Legends Arceus condivide un nuovo gettone con ricompense: come lo ritrovi?

Solo pochi giorni fa Pokemon Leggende: Arceus Siamo rimasti sorpresi Sblocca un nuovo codice di riscatto assolutamente gratuito Per tutti i giocatori del mondo. attraverso Funzione regalo misterioso All’interno del gioco stesso chiunque può inserire questo codice Ottieni in cambio ricompense diverse Sotto forma di cose utili per l’avventura. Tieni presente che il codice contiene un file Tempo di validità, quindi se non vuoi perdere l’occasione di riscattarlo affrettati. meno Ti mostriamo di cosa si trattaCome usarlo e quali ricompense otterrai nel tuo gioco.

Il Nuovo codice regalo misterioso Dalle Leggende Pokémon Arceus condivisi da The Pokmon Company e GAME FREAK sono i seguenti:

Avrai tempo fino al 1 aprile per ricevere il regalo se accedi al menu dei regali misteriosi e scegli l’opzione “Ricevi tramite codice o password”. – Pokemon ESPA (Pokemon_ES_ESP) 5 marzo 2022

Grazie a questo codice, i giocatori possono ottenere i seguenti premi nel loro gioco: 5 Pietre Sforzo, 5 Caramelle Rare e 5 Stelle.

Si precisa che il codice è stato emesso il lo scorso 4 marzo Per l’anno 2022 ed è valido solo Fino al 31 marzo 2022Pertanto, una volta trascorsa tale data, il codice scadrà e Non più possibile Ottieni i tuoi premi. Cioè, devi entrare prima del 1 aprile Per ricevere gli articoli menzionati.

Nel caso in cui ancora non lo sapessi o avessi dei dubbi, i codici di riscatto di Pokémon Legends: Arceus possono essere inseriti nel tuo gioco Grazie alla funzione Regalo misteriosocome è avvenuto per alcuni anni nei giochi in franchising.

Per utilizzare questa funzione nel titolo Devi solo seguire questi semplici passaggi:

Devi Sali al rango di 1 membro Dal Team Galaxy (ci vogliono circa 2 ore per giocare).

Dal Team Galaxy (ci vogliono circa 2 ore per giocare). Quando raggiungi il grado 1 Sblocchi il lavoro Regali misteriosi nella lista.

Regali misteriosi nella lista. Per accedere allo scambio dei simboli, tocca la croce e vai su Sezione “Contatti” .

. Ricorda che per utilizzare queste funzioni devi Hai una connessione Internet stabile Non è richiesto alcun abbonamento attivo a Nintendo Switch Online.

Non è richiesto alcun abbonamento attivo a Nintendo Switch Online. Una volta che sei nel menu dei regali misteriosi, seleziona File Opzione ‘Ricevi tramite codice o password’ .

. finalmente Inserisci il codice che abbiamo condiviso per riscattare i premi.

Pokemon Leggende: Arceus disponibile per Interruttore dall’ultimo mese gennaio 2022. Se vuoi conoscere maggiori dettagli sull’indirizzo puoi farlo Leggi la nostra analisi oppure consultaci Guida completa con suggerimenti e trucchi.