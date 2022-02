Pokémon Legends: Arceus è stato il gioco più venduto a gennaio negli Stati Uniti

Sito di social network Facebook / Twitter / Youtube / Instagram / Notizia / discordia / Forum / cavo / Il WhatsApp

come previsto, Pokemon Leggende: Arceus Ha rotto nei mercati più importanti e la sua performance commerciale negli Stati Uniti non ha fatto eccezione. Nella top 10, però, ci sono state anche delle sorprese con una rimonta inaspettata.

Pokemon Leggende: Arceus Inarrestabile e vinci negli USA

Il Gruppo NPD, attraverso il suo analista Mat Piscatella, ha presentato nel mese di gennaio 2022 il corrispondente report sulla vendita di videogiochi negli Stati Uniti. Innanzitutto, Pokemon Leggende: Arceus, il gioco Switch, ha preso subito il primo posto soddisfacendo le aspettative per il suo debutto in tutto e le critiche ricevute per la sua presentazione visiva. Alla fine il franchising continua ad essere un distributore automatico di biglietti e il modello di business continua a funzionare, anche se in questo caso si può dire che Pokemon Leggende: Arceus È uscito bene in termini di accoglienza anche se le opinioni erano divise.

D’altra parte, l’elenco dei giochi più venduti negli Stati Uniti ha mostrato un grande ritorno di altezza del cacciatore di mostri Che ha chiuso il 2021 al 94° posto ed è salito il mese scorso al terzo posto. la stessa situazione Dio della guerra Che è passato dalla posizione 146 alla 5.

GIOCHI PREMIUM NPD statunitensi – Monster Hunter: Rise (n. 3 a gennaio, in aumento rispetto al n. 94 a dicembre) e God of War (n. 5 a gennaio, n. 146 un mese fa) sono stati entrambi lanciati su Steam fino a gennaio 2022, che ha spinto tutti quelli che guadagnano. – Matt Piscatella (@Matt Piscatella) 11 febbraio 2022

chiaramente, Pokemon Leggende: Arceus Switch è stato il gioco più venduto nel gennaio 2022, seguito da The Eternal Game Mario Kart 8 Deluxe. Nel caso di PlayStation, il primo posto è andato a Call of Duty: AvanguardiaMentre il secondo posto era in mano Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. In termini di Xbox, il primo posto è andato a Call of Duty: Avanguardia Il secondo era per Madden NFL 22.

Videogiochi più venduti negli Stati Uniti a gennaio 2022

Pokemon Leggende: Arceus

Call of Duty: Avanguardia

altezza del cacciatore di mostri

Madden NFL 22

Dio della guerra

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

FIFA 22

Mario Kart 8 Deluxe

estratto dell’arcobaleno sei

Campo di battaglia 2042

Sono ancora qui al massimo livello.

