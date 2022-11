Pokemon scarlatto e viola | Data di uscita, prezzo e trailer dell’imminente esclusiva per Nintendo Switch | videogiochi | Spagna | Messico | Stati Uniti | tecnologia

Una nuova avventura Pokemon in arrivo il 18 novembre con nuovi giochi scarlatto e viola, in esclusiva per Nintendo Switch. Il prezzo per entrambi gli indirizzi è già disponibile e qui ve lo raccontiamo tutto.

lui è pokemon di nona generazione Ci farà viaggiare nella regione della Baldia, ispirati dalla Spagna. Già confermato Tre antipasti Pokemonoltre ad alcuni dettagli su il leggendario. Pokemon scarlatto e viola Puoi già preordinare e qui ti diciamo i dettagli.

Data di uscita di Pokemon scarlatto e viola

Nintendo ha confermato l’arrivo di Pokemon Scarlett e Purple 18 novembre Esclusivamente per Nintendo Switch.

Il prezzo dei pokemon scarlatti e viola in Perù

Entrambi gli indirizzi sono idonei per la prenotazione in nintendo un negozio dal Perù di S/. 216 e dentro Negozio online statunitense di $ 59,99 . È anche possibile preordinare in coppia Per S/.432, $ 119,99, Dritto. Preordinarli digitalmente garantisce che possano essere operativi lo stesso giorno in cui vengono rilasciati.

Allo stesso modo, nei negozi specializzati in Perù è possibile preordinare Copia cartacea per S/.319.90.

Rimorchi

Successivamente, questi sono i trailer più rilevanti per Pokémon Scarlet e Purple.

trailer cinematografico

trailer di gioco

Trailer della storia

trailer di gioco (battaglie)

Trailer della battaglia del capopalestra