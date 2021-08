Pokémon “Time Gazer” e “Space Juggler” di Nintendo, Creatures e Game Freak – Nintenderos

Come sai, sul web ti informiamo regolarmente sui diversi marchi registrati da diverse società in Giappone. Oggi ve ne portiamo un altro campione e cioè Nintendo, Creature e Game Freak Ho segnato due nuovi marchi che potrebbero suggerire i nomi delle prossime espansioni per il gioco di carte collezionabili Pokémon.

Ti ricordiamo che Creatures Inc. È una sussidiaria di The Pokémon Company ed è stata fondata da Tsunekazu Ishihara Nel novembre 1995, succedendo ad Ape Inc. Shigesato Itoi. D’altra parte, Game Freak è una nota azienda di videogiochi giapponese fondata nell’aprile 1989 da Satoshi Tajiri. Dalla sua fondazione, Game Freak ha sviluppato decine di titoli per aziende come Hudson, Sony, Sega, NEC e Nintendo, per quest’ultima sviluppando i loro prodotti di maggior successo: la serie di giochi Pokémon per Game Boy, Game Boy Color, Game Boy Advance, Nintendo DS, Nintendo 3DS, Nintendo Switch.

Questi sono i dettagli che siamo riusciti a scoprire:

Come riportato da PokeBeach, i marchi di tempo jazzista (Timegazer) LLC giocoliere spaziale (ス ー ー ス ャ グ ラ ー ー) è stato registrato con gli stessi termini utilizzati nei precedenti JCC.

Al momento, non ci sono informazioni da parte di Nintendo, Creatures o Game Freak su cosa potrebbe essere, ma dato che i marchi di solito sono presenti 6 mesi prima dell'uso, questi potrebbero essere i titoli per le espansioni Pokémon di JCC in uscita all'inizio del 2022.

Con i loro nomi, avrebbe anche senso che siano imparentati con i Pokemon principali Dialja e Bakkia Prossimo Remake Quarta generazione, diamante brillante e perla scintillante.

Prossimo Remake Quarta generazione, diamante brillante e perla scintillante. Rapporti precedenti affermano che TCG si sposterà dalla regione di Galar verso aree note di Sinnoh e New Hisui durante il 2022, come i nuovi videogiochi Pokémon Shiny Diamond / Shimmering Pearl e Pokémon Legends: Arceus ci porterà in queste aree. Dritto.

Infine, va ricordato che sono ancora tante le nuove collezioni JCC in arrivo prima della fine dell’anno, tra cui la tanto attesa 25th Anniversary Collection e la versione inglese, Celebrations, che uscirà ad ottobre.

