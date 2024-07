Polemica in Italia: uno degli aeroporti più importanti del paese ora si chiama Silvio Berlusconi

L’aeroporto di Milano-Malpensa, il secondo aeroporto più grande d’Italia, cambia nome in Milano Malpensa – Silvio Berlusconi (Reuters)

aeroporto Milano-MalpensaIl secondo più grande del paese, Giovedì scorso, 11 luglio, è stato rinominato con il nome della figura politica polarizzante: Silvio Berlusconi. Questa notifica è stata emessa Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, Ha scatenato un’ondata di reazioni a favore e contro, sottolineando la divisione che segna l’eredità di Berlusconi in Italia.

Ieri lui L’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC) ha emesso un’ordinanza “con effetto immediato” sul cambio di denominazione.. Con questo, il nome dell’aeroporto è stato cambiato “Milano Malpensa-Silvio Berlusconi”, e il Gestore dell’Air Terminal dovrà conformarsi all’utilizzo di questa nuova denominazione.

Lui Aeroporto di Milano-MalpensaSituata nel comune di Somma Lombardo, è un’infrastruttura Importante per il nord Italia, la parte più prospera ed economicamente attiva del paese. È il principale aeroporto dell’area milanese, complementare all’aeroporto più piccolo Aeroporto di Linate. Malpensa non è solo il principale hub aereo della regione, ma anche un motore economico che facilita il commercio e il turismo nel nord Italia.

Milano-Malpensa è un’infrastruttura chiave nella regione più prospera ed economicamente attiva d’Italia (Reuters)

La decisione ha generato un intenso dibattito negli ambienti politici e sociali. Figure come sindaco di Milano, progressiste Giuseppe SalaHanno espresso il loro disappunto per la mossa, definendola “follia”. Nicola DeMarcoPresidente Operazione 5 stelle in Lombardiaha criticato il piano definendolo “un segno del declino totale delle imprese italiane”.

Inoltre, è stata avviata una petizione per fermare questo cambiamento. Gli oppositori di centro e sinistra hanno espresso la loro rabbia non solo per le polemiche e i numerosi casi giudiziari che coinvolgono Berlusconi, ma anche perché ritengono inappropriato intitolare un aeroporto a una figura così controversa.

Silvio Berlusconi, magnate dei media e tre volte primo ministro, è stato per decenni una figura chiave nella politica italiana. Nacque a Milano nel 1936 e morì nella stessa città il 12 giugno 2023 a causa della leucemia.

Berlusconi era noto per la sua influenza sui media e per il suo approccio imprenditoriale all’amministrazione governativa, ma lo era anche la sua amministrazione. È stato afflitto da controversie legali ed etiche, comprese accuse di corruzione, frode fiscale e altro ancora scandali Personale. La sua eredità continua a essere dibattuta e questa ridenominazione dell’aeroporto è la prima grande infrastruttura italiana a portare il suo nome dopo la sua morte.

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha definito il cambio di nome dell’aeroporto una “follia” (Reuters)

La decisione di rinominare l’aeroporto di Malpensa va contro la tradizione di intitolare gli aeroporti italiani a personaggi storici famosi. Ad esempio, l’aeroporto di Roma-Fiumicino prende il nome dal genio Leonardo Da VinciDa Venezia all’esploratore Marco PoloUno di Bologna Guglielmo MarconiDa Paisà a Galileo Galileie a Genova Cristoforo Colombo. L’opposizione dice che Berlusconi non è al livello di questi personaggi storiciSostiene che la sua eredità è contaminata da numerose controversie e scandali legali.

L’aeroporto di Milano Malpensa ribattezzato “Milano Malpensa – Silvio Berlusconi” Riflettendo le divisioni politiche e sociali dell’Italia.