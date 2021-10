Polemiche in Italia, Spagna e Francia per l’obiettivo di Mbappé

La stampa italiana considera l’Italia il bersaglio Mbappé Era buono e accettano l’interpretazione data dal VAR per il gioco principale della partita Spagna Considerata la rapina dell’arbitro inglese Anthony Taylor. Da parte sua, in Francia Festeggia il successo del gala di questo lunedì Associazione delle Nazioni Unite.

A tu per tu: George Campos e Iker Casillas

I giornali sportivi italiani concordano che il gol di Kylian è valido Mbappé Contro la Spagna in mano Francia Nonostante il titolo della Lega delle Nazioni, l’attaccante francese inizialmente è andato in fuorigioco, ma il tocco difensivo di Eric Garcia ha confermato la sua posizione.

Le regole prevedono che se l’avversario fa un “gioco” sul punto difensivo, cioè un tocco volontario e involontario, il giocatore in fase di attacco non sarà considerato in posizione di fuorigioco.

Confronta i due “La Gazetta Dello Sport” con il “Corriere Dello Sport” In cui si E l’arbitro del partito, l’inglese Anthony Taylor.

I giornali sportivi spagnoli si sono pronunciati contro la resa dell’arbitro inglese Anthony Taylor Cole.

‘Marca’, Theo Hernandez PSG parla della ricreazione del momento di profondo focus, dei titoli del cartellino “Accettano il calcio” e di una spiegazione incomprensibile In cui si A proposito di distorsioni delle regole fuori sede ridicolmente nuove Spagna”.

Il quotidiano “Sport”, sotto il titolo “Injustice”, ritiene che “una grande squadra spagnola cade in Francia in modo diffamatorio con il gol in fuorigioco di Mbabane”.

La Francia festeggia il titolo di Società delle Nazioni

Invece Francia, La stampa celebra la vittoria della propria squadra, che ha in parte cancellato la sconfitta dell’ultimo Europeo, mentre su un fuorigioco di Kylian Mbappé ha dubitato della validità del secondo gol per i Cowboys.

I titoli del quotidiano L’Équipe rivelano che “un altro specchio per la casa”, ha ottenuto questo titolo tre anni dopo

Il mondo

“Permettendo” di cancellare parzialmente la sconfitta dell’Eurocup.

Il giornale spera che dovremo aspettare e vedere se questa competizione è integrata per comprenderne il significato nella storia. Prestazione

Kareem Benzema

, Dice, considerando la Spagna come candidata per battere il Balon d’Or, “La Spagna ha combattuto fino alla fine, ma ha trovato un Hugo Loris migliore”.

L’Équipe dedica ampio spazio all’analisi degli obiettivi Mbappé, riconosce che ciò solleva “molte domande” e che ha raggiunto uno stato “sospetto”, considera la controversia “logica” e ammette che l’attaccante era in posizione di fuorigioco al momento del passaggio.

EFE con informazioni