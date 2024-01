Polga Rodriguez: “Mi piacerebbe far parte della squadra che cerca di promuovere Colón”

Mentre si prepara ad affrontare la Primera Nacional, cercando di tornare nell'élite del calcio argentino, Colon Ha ricevuto il plauso di una delle sue stelle contemporanee: Luis Miguel Rodríguez, che vuole tornare al Sabalero.

El Pulga, che è libero dopo la fine del suo contratto con il Central Cordoba a Santiago del Estero, ha osservato in un'intervista a: Puoi passare A Radio D Sport: “Finora non ho parlato con nessuno di Colón. La situazione è complicata e lo è ancora di più per Colón, che negli ultimi anni è stato ai vertici del calcio argentino e internazionale. Mi piacerebbe far parte di questa squadra che sta cercando di ottenere la promozione“.

Imparentato 2 correlati

“Sono tranquillo e aspetto di sapere da dove cominciare. Atletico Tucuman Provo un affetto speciale, Colon passa in secondo piano. “Sono disponibile a chiacchierare”, ha aggiunto l'uomo, nato a Simuka 39 anni fa.

Tuttavia, Bulga lo ha sottolineato Non vuole “forzare un possibile ritorno”Mentre ha detto che sta “facendo un periodo di preparazione alla stagione per prepararsi e arrivare nel migliore dei modi e analizzare dove giocare”.

In un'altra nota, anche Newell's e l'ex Gimnasia lo hanno ammesso “Non ha parlato né con la dirigenza né con il nuovo allenatore del centrale Cordoba (Abel Balbo), né per andarsene né per continuare”.e sperava in una rapida soluzione alla sua situazione per unirsi al pre-campionato.

Infine, Rodriguez, reduce da un grave incidente stradale l'anno scorso, ha fatto il punto sulla sua carriera: “Sono di nuovo felice della carriera che ho fatto, e se non mi è capitato di giocare in altri club è stato per un motivo “Sono stato molto felice nei posti in cui sono stato, sono sempre grato alla società che mi ha prestato la maglia per fare quello che posso. Non smetto mai di pensare ai club in cui non ho giocato. “Non c'è bisogno di parlare del perché. Non è successo.”

Colon, che ha recentemente presentato Ivan Delfino come nuovo allenatore, cercherà la promozione nella massima serie del calcio argentino nel 2024, dopo aver perso la categoria al tie-break contro Gimnasia y Esgrima La Plata.

E mentre va a ricollegarsi Cristiano BernardiUn altro giocatore molto amato dal popolo di Sabalero che è stato incoronato campione nel 2021, Pulga, che ai suoi tempi ha segnato 38 gol e realizzato 24 assist in 101 partite, è il campione della Coppa di Lega e ha raggiunto la finale della CONMEBOL Sudamericana 2019, ricercata indossare di nuovo la maglia rossonera Altro.

Botha e Wanchope, con un piede

Lo ha affermato Victor Gudano, il nuovo presidente di Colón TC Sport Ruben Botha ha “chiesto di lasciare” il club, ma ha dichiarato che per farlo avrebbe dovuto risarcire il club per il suo attuale contratto. Il leader ha detto: “Deve negoziare un'uscita. Siamo lontani da un accordo economico. Vogliamo più di 600 dollari. Ha deciso di non venire agli allenamenti. Verrà convocato e punito”.

Godano, invece, ha sottolineato l'imminente partenza di Ramon Abella: “Wanschope è uno degli altri che vogliono partire. Ci ha parlato. Gli daremo una via d'uscita. Vuole andare a Cordoba con la sua famiglia.” “.