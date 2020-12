Amministrative Cosenza, il sindaco Papasso plaude alla candidatura di Franz Caruso

COSENZA – “Apprendo, con grande piacere, della candidatura a Sindaco di Cosenza dell’Avv. Franz Caruso. Ciò che più mi entusiasma è la circostanza che l’avv. Caruso sia stato indicato come candidato a Sindaco della sua città, non già da nomenclature di partito, bensì, in maniera del tutto spontanea, da ampi settori della società civile”. E’ quanto afferma il sindaco di Cassano all’Ionio, Gianni Papasso, che plaude alla scelta dell’avv. Caruso, ufficializzata nei giorni scorsi, di scendere in campo quale candidato a sindaco alle prossime elezioni amministrative che interesseranno la città dei Bruzi.

“Non posso che unirmi a quanti, e sono tantissimi – prosegue Papasso – ritengono che in questo momento, quella di Franz Caruso, sia la figura più idonea a governare la città di Cosenza. A Franz Caruso mi uniscono datati rapporti di sincera ed affettuosa amicizia e di comune militanza politica. Ma, i sentimenti personali, sono ben poca cosa rispetto al valore della persona, del professionista, del politico e dell’amministratore Franz Caruso; il quale, nel corso degli anni, pur avendone l’opportunità, non si è mai lasciato abbagliare dalle luci del potere, non ha mai derogato alla sua fede, non ha mai tradito i suoi compagni e la sua amata città, ed ha, inoltre, dato prova di grande competenza e di pragmaticità nello svolgimento delle sue funzioni di amministratore pubblico.

Sostengo con vigore che il profilo eccellente ed indiscusso di Franz Caruso, emblema di onestà,trasparenza e correttezza, stimato nella sua città e nell’intera regione, rappresenti una grande opportunità per il capoluogo Bruzio che, certamente, verrà colta dalla comunità cosentina. Sono certo che Franz Caruso saprà bene interpretare le esigenze e le istanze provenienti da tutti i settori della collettività e che sarà capace di disegnare un progetto di sviluppo ed offrire una visione futura ed aggregante della città di Cosenza che andrà anche oltre i rigidi steccati del proprio campo politico di appartenenza”.

“In questo drammatico momento, con una pandemia in atto che, oltre a provocare un’emergenza sanitaria sta determinando la crisi di interi comparti produttivi – conclude il sindaco Gianni Papasso – la politica non può rimanere ancorata a vecchie liturgie ed alchimie. Soprattutto in Calabria, per i fatti abbondantemente conosciuti, è più che mai opportuno valorizzare personalità come quella di Franz Caruso.

E’ tempo che la politica torni ad ascoltare i cittadini. I cittadini di Cosenza, per quanto è a mia chiara conoscenza, vogliono Franz Caruso Sindaco”.