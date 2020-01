Anche Lamezia Bene Comune aderisce alla manifestazione “Tutti con Gratteri”

LAMEZIA TERME – Anche il movimento “Lamezia Bene Comune” aderisce con profonda convinzione alla manifestazione a sostegno di Nicola Gratteri in programma il prossimo 18 gennaio a Catanzaro.

Nicola Gratteri, i magistrati che collaborano con lui e le forze dell’ordine hanno bisogno di tutto il sostegno della società calabrese. Il lavoro di Gratteri in questi anni ha dimostrato con i fatti che la ‘ndrangheta non è invincibile: sono state decapitate cosche tra le più potenti ed è stato colpito al cuore il legame perverso tra ‘ndrangheta, zona grigia e pezzi della politica, il vero cancro che impedisce alla nostra terra di crescere e progredire. Noi siamo accanto a Gratteri, ai magistrati della DDA e alle Forze dell’Ordine. Accanto a loro ci sia il sostegno dello Stato e delle istituzioni ai massimi livelli. E ci sia il sostegno corale di tutta la società calabrese, che solo libera dalle catene della mafia e della mafiosità, potrà camminare con le proprie gambe e costruire un presente e un futuro di dignità per le nuove generazioni.