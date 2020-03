Arriva la fibra a Dasà, U.Di.Con.: “Volere è potere”

Vibo Valentia – “Serve una sola cosa quando una cosa non funziona, la volontà di provare a cambiare le cose – scrive in una nota il Presidente Nazionale U.Di.Con. Denis Nesci – a seguito delle segnalazioni dei cittadini di Dasà, abbiamo prontamente sollecitato la società Telecom Italia al fine di fornire ai cittadini del comune un servizio a loro indispensabile. L’assenza della fibra fino a questo momento, di fatto, relegava i cittadini di Dasà un passo indietro rispetto ad altri comuni del vibonese. Ringraziamo TIM per la prontezza con la quale ha risposto alle nostre richieste, anche se i cittadini ci hanno tenuto a raccontare di come non fosse stato semplice, al contrario per loro, avere delle risposte concrete. Questa è un’ulteriore dimostrazione di come la volontà di raggiungere un obiettivo comune si tramuti sempre in un risultato positivo per tutti. Siamo stati rassicurati sulla rapida attivazione del servizio – conclude Nesci – ringraziamo anche il Sindaco che ha avuto un ruolo decisivo accogliendo prontamente le richieste dei cittadini. Adesso monitoreremo l’effettivo andamento della pratica per far sì che non ci siano ulteriori intoppi. Quando si ottiene la soddisfazione dei cittadini non possiamo che inorgoglirci e continuare a lavorare sodo per migliorare le situazioni di nostra competenza”.