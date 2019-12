Bando Fare Scuola Fuori dalle Aule, approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento

CATANZARO – Il Dipartimento Istruzione e Attività Culturali, preso atto delle risultanze e della valutazione della Commissione, ha approvato la graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili in relazione all’avviso Fare Scuola Fuori dalle Aule – III edizione – anno 2019, con cui si intende contrastare la dispersione scolastica nelle aree della Calabria con maggiore vulnerabilità.

In seguito al coinvolgimento negli ultimi due anni scolastici di 8.300 studenti in attività extracurricolari sul territorio regionale, con un investimento totale di 5,6 milioni di euro, la misura è rivolta nello specifico alle scuole statali primarie e secondarie ubicate nei Comuni beneficiari della Strategia per le Aree Interne (S.R.A.I.) come disposto dalla Delibera n.215 del 05.06.2018 – Appendice 1 e per l’edizione in corso si prevede la partecipazione di circa 5.400 studenti ad attività laboratoriali. Per l’annualità 2019 dell’avviso, cui la Regione ha messo a disposizione 3,5 milioni di euro del POR Calabria 2014-2020 (Asse 12 / Azione 10.1.1), sono quindi ammessi a finanziamento 60 progetti (Allegato A) redatti da istituti scolastici calabresi per la realizzazione di itinerari didattici integrativi e flessibili da svolgersi in contesto extra-scolastico e in modalità laboratorio.

I progetti ammessi a finanziamento si configureranno come attività didattica inserita a pieno titolo nella programmazione scolastica e spazieranno tra vari ambiti tematici tra i quali sostenibilità ambientale ed ecologia, solidarietà e cooperazione sociale, competenze espressive e linguistiche, scienza e matematica, sport e benessere, identità culturale, arte, storia e tradizioni. Attraverso il link sottostante è consultabile la pagina del portale Calabria Europa dedicata al bando con le relative informazioni. Bando Fare Scuola Fuori dalle Aule – III edizione.