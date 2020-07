Berlusconi 2013, Siclari (FI): “Danni all’Italia e alla democrazia oltre all’uomo”

REGGIO CALABRIA – “In ogni sentenza si spera nella verità per rendere giustizia al cittadino, allo stato di diritto, alla Costituzione, alla democrazia, al nostro Paese, motivi per i quali ci affidiamo al lavoro attento dei magistrati.

Quanto è stato rilevato sulla “ingiusta” condanna del Presidente Berlusconi crea grande sgomento nel Paese e sovverte dalle fondamenta il rispetto dei nostri principi.

È stato colpito ingiustamente Silvio Berlusconi, un uomo libero, un cittadino italiano tra i più grandi imprenditori al mondo, il leader di un partito nazionale più volte capo del governo italiano.

Il dolore che ha interessato l’uomo, la sua famiglia, e tutti coloro che credono nella giustizia sana, siano essi cittadini per bene o la stragrande maggioranza dei magistrati onesti, è enorme. L’Italia, adesso, ha un grande compito, quello di riconquistare la fiducia degli italiani e di chi ci osserva diffidenza dall’estero. Occorre farlo attraverso le riforme e riformare anche nel suo complesso l’universo della giustizia che da tempo dimostra, spesso, di non essere più capace di garantire imparzialità di giudizio. Occorre evitare che tali episodi abbiano a ripetersi minando la certezza del diritto, la democrazia e la libertà individuale”. Lo ha dichiarato il Senatore azzurro Marco SICLARI.