Buoni spesa comunali per 265 famiglie mendicinesi

MENDICINO – Si chiude un anno ma non chiudono gli uffici del Comune di Mendicino che durante tutto il periodo Natalizio ha distribuito ai nuclei familiari più bisognosi della cittadina, i ticket da poter spendere nelle attività commerciali del territorio

“L’iniziativa di solidarietà alimentare ha dato un ulteriore sostegno ai tanti concittadini – ha dichiarato il sindaco Antonio Palermo – che avevano necessità del nostro aiuto e della nostra vicinanza tangibile e concreta. Inoltre, siamo già al lavoro per potenziare il programma di solidarietà che abbiamo varato ad inizio mese di dicembre per estendere ancora oltre il numero di beneficiari.

Di tutto ciò voglio ringraziare l’assessore alle politiche sociali Fulvio Scarpelli, l’avv. Antonio Filippelli, la nostra assistente sociale, i dirigenti e i dipendenti comunali per lo straordinario lavoro svolto in questi giorni affinché questo Natale fosse un po’ più sereno per tutti”.