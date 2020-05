Camera di Commercio Crotone, Alfio Pugliese: “Comuni sostengano imprese”

CROTONE – “A fronte della gravissima crisi economica che l’emergenza sanitaria da coronavirus sta determinando per le imprese del nostro territorio serve un aiuto congiunto da parte di tutti i comuni del territorio crotonese”.

Lo afferma il presidente della Camera di Commercio di Crotone Alfio Pugliese.

“E’ necessario, infatti – prosegue – che si agisca con misure idonee a sostenere quelle imprese che altrimenti non riuscirebbero a portare avanti la loro attività, con conseguente enorme perdita per il nostro territorio, già in estrema difficoltà economica e sociale. Ci appelliamo, quindi, ai Sindaci e ai Commissari dei Comuni della provincia di Crotone del territorio, affinché, congiuntamente ed in collaborazione con l’Ente camerale, le associazioni di categoria e i sindacati, determinino le azioni più opportune da porre in essere per fronteggiare non solo le peculiari necessità del momento quanto le richieste di sostegno che da tempo le imprese rivolgono loro, rilanciando così le sorti economiche e sociali del nostro territorio”.