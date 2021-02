Castrovillari, Gallo visita l’istituto penitenziario

CATANZARO – Carenze d’organico e bisogno di interventi di manutenzione straordinaria per il carcere di Castrovillari. Dalla visita compiuta nei giorni scorsi dall’assessore regionale al Welfare, Gianluca Gallo, emerge uno spaccato che restituisce le difficoltà tra le quali sono costretti a operare agenti e personale della struttura.

Accolto dal direttore Giuseppe Carrà Maria e dal comandante della Polizia penitenziaria, dal dirigente aggiunto Pietro Davide Romano, oltre che dal responsabile dell’area sanitaria, Francesco Montilli, Gallo ha potuto approfondire di persona la realtà del penitenziario di contrada Petrosa.

Al centro del confronto, da un lato le carenze di organico (nel settore amministrativo e tra le fila degli agenti penitenziari) e la necessità di azioni di manutenzione straordinaria dell’immobile; dall’altro, le sinergie con la Regione sulle iniziative promosse, ad esempio, per la prevenzione del contagio da Coronavirus.

GALLO: «SOLIDARIETÀ A EROI SILENZIOSI»

«Già nel 2018, da consigliere regionale, a seguito degli episodi di violenza di cui alcuni agenti erano rimasti vittima nell’espletamento del dovere – ha ricordato Gallo –, ero stato qui per manifestare solidarietà ai tanti eroi silenziosi che prestano servizio tra queste mura. L’impegno prosegue, adesso, per contribuire a ricercare soluzioni alle difficoltà presenti, per migliorare ancor più la vivibilità di un istituto che rappresenta comunque un modello positivo, grazie al buon lavoro svolto dalla direzione e al profondo senso del dovere degli operatori, specie degli uomini e delle donne della Polizia penitenziaria, ai quali ho ribadito stima e vicinanza».

«Occorre sostenere – ha aggiunto Gallo – chi lavora in condizioni difficili. La Regione, nei limiti delle sue competenze, è impegnata a tutelare la sicurezza di detenuti e operatori, come pure a promuovere azioni formative. È tuttavia indispensabile, per quanto riguarda gli organici e lo stato della struttura, una maggiore attenzione del ministero della Giustizia, che solleciteremo a voler porre rimedio a questioni di fronte alle quali non si può rimanere indifferenti».