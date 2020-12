Chico Forti tornerà in Italia, soddisfazione per l’Associazione Una Voce Tante Voci di Conflenti

CONFLENTI – L’Associazione Una Voce Tante Voci che da sempre supporta e ha creduto nell’innocenza di Chico Forti, un italiano che ha passato da innocente gli anni migliori della sua vita in un penitenziario americano, oggi dopo la bellissima, sperata e inattesa notizia, esprime la propria contentezza per la risoluzione di una vicenda che ha dell’incredibile.

Venti anni di carcere in Florida, senza mai cessare di dichiararsi innocente. Ora Chico Forti, 61 anni, ex produttore tv e velista, tornerà a casa questo l’annunciato del ministro Luigi di Maio con un tweet: «Ho una bellissima notizia da darvi. Chico Forti tornerà in Italia. Il governatore della Florida ha accolto l’istanza di Chico di avvalersi dei benefici previsti dalla Convenzione di Strasburgo e di essere trasferito in Italia.

Piena soddisfazione da parte dell’Associazione Una Voce Tante Voci per il lavoro fatto da tutta la Farnesina. Un abbraccio affettuoso lo vogliamo dedicare alla Signora Maria, mamma di Chico, e a Zio Gianni un gladiatore al fianco di suo nipote. Un ringraziamento dovuto da parte di tutti i supporter di Chico va, indubbiamente, alla trasmissione “Le Iene” che ha raccontato la sua storia e ha colpito l’opinione pubblica italiana facendo si che sul web nascessero molti gruppi che si sono mobilitati per chiedere giustizia.