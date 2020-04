CIA Calabria: al via piattaforma online per lavorare in agricoltura

CATANZARO – Cia-Agricoltori Italiani lancia la sua piattaforma di intermediazione del lavoro al fine di mettere in contatto in tutte le regioni e province d’Italia domanda e offerta di lavoro. Il portale riconosciuto dal Ministero del lavoro, si rivolge non solo agli agricoltori e alle imprese agricole, ma a tutti coloro che vogliono proporsi come collaboratori, ed è attivo anche per la Calabria.

L’obiettivo della CIA, in attesa di una soluzione efficace da parte del governo per l’attivazione dei diversi strumenti disponibili, tra cui anche i voucher e una sanatoria per i lavoratori immigrati, è quello di garantire l’approvvigionamento alimentare, sopperire alle richieste che vengono dai cittadini italiani, contribuire a dare lavoro anche a chi ha subìto gli effetti della crisi in seguito all’emergenza Covid–19 evitando al contempo effetti inflattivi sulle derrate agricole.

Cia Calabria, invita, pertanto, imprese e lavoratori a manifestare la propria disponibilità a dare e ricevere lavoro, iscrivendosi sulla seguente piattaforma:

“https://lavoraconagricoltoriitaliani.cia.it”.