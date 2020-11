Cia Calabria: “Individuare subito un sito idoneo per il mercato contadino di Cosenza”

CATANZARO – Cia – Agricoltori Italiani chiede con la massima urgenza, all’amministrazione comunale di Cosenza, di individuare, in via definitiva, una nuova e più adeguata sede per la vendita dei prodotti delle circa 50 aziende agricole che gravitano sul territorio cittadino.

Teniamo ad evidenziare che, fino a circa un mese addietro, la vendita settimanale avveniva in via Asmara (sotto il ponte Mancini); dopo numerosi interventi da parte delle autorità competenti si è però accertato che il sito non disponeva delle norme igienico/sanitarie opportune per continuare il commercio dei prodotti.

Nell’ultimo periodo l’assessore alle Attività Produttive del comune bruzio, Loredana Pastore, ha convocato diverse riunioni e, se invitati, abbiamo sempre partecipato con il Presidente Luca Pignataro e il Direttore Davide Vena.

Gli incontri sarebbero dovuti servire per discutere su come gestire ed organizzare il “mercato contadino” e trovare eventuali siti che potessero avere i requisiti giusti e, soprattutto, un’agevole logistica sia per le aziende agricole che per i cittadini consumatori, consumando anche molteplici sopralluoghi. Ma con nostro rammarico, senza nulla di fatto.

Il comune di Cosenza ha puntato sulla riapertura del vecchio e storico areale dell’ Arenella; sito mai gradito dalle aziende, distante dal centro città, piccolo come area e difficile da raggiungere in macchina; nonostante il disappunto degli agricoltori lo spazio dell’ Arenella è stato aperto ugualmente, ma a tutt’oggi rileviamo che viene utilizzato poco o niente.

Al momento, ci risulta, che le aziende siano state “parcheggiate” nei pressi di via Asmara, ma sempre in situazioni critiche e molto precarie.

Cia – Agricoltori Italiani sollecita fermamente l’amministrazione comunale e il Sindaco della Città di Cosenza a volersi impegnare, una volta per tutte, a dare dignità alle aziende agricole e ai consumatori assegnando un sito che goda di tutti i criteri di sicurezza e di comodità e che disponga, in quanto mercato contadino, di regolamenti all’accesso per le sole aziende agricole che producono e vendono prodotti stagionali.

Cia Calabria