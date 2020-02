VILLA SAN GIOVANNI – “Siamo sereni, offriremo alla Commissione d’accesso tutta la collaborazione ed il supporto possibile per il completamento dell’accesso ispettivo.

Adesso, come prima, dobbiamo continuare a dimostrare trasparenza, buon senso e volontà di operare nell’esclusivo interesse della città. Confidiamo nel lavoro della commissione d’indagine, come peraltro già avvenuto nella precedente occasione”.

Sindaco f.f.

Maria Grazia Richichi