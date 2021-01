Comunali, Klaus Davi: “Ministero degli Interni rinvii elezioni metropolitane”

REGGIO CALABRIA – Alla luce delle notizie che stanno uscendo anche sulla stampa nazionale con un enorme danno di immagine per la città di Reggio Calabria in merito ai voti taroccati da alcuni soggetti candidatisi con il sindaco Giuseppe Falcomatà, chiedo che il Ministero degli Interni attraverso la Prefettura blocchi subito le elezioni metropolitane e le rinvii in attesa della chiusura delle indagini della Procura . In queste terre le istituzioni non possono limitarsi a fare le comparse e assistere all’evoluzione degli eventi. Lo Stato , in primis in territori difficili come è il nostro , come obiettivo deve avere quello di tutelare la collettività e lo svolgimento corretto dei passaggi democratici. Ciò che sta emergendo dall’inchiesta sul voto dello scorso settembre è molto grave. Oggi siamo sui giornali nazionali e nelle rassegne stampa che contano per come sono state gestite le ultime elezioni. Nell’interesse della comunità di Reggio, dell’immagine della città e della Calabria tutta, chiedo quindi che il Ministero degli Interni, questa è la proposta, rinvii prudenzialmente le prossima consultazione metropolitana visto che l’indagine in corso che sta investendo l’amministrazione comunale potrebbe allargarsi a macchia d’olio e (chi può escluderlo?) e coinvolgere altri soggetti. ” Lo ha dichiarato Klaus Davi che ha preannunciato altre azioni sul ‘caso Lungomare’. “Nonostante le nostre ripetute segnalazioni non è successo nulla. Il Comune fa spallucce, ci sta, l’etica non è al primo posto di questa amministrazione. Ma siamo sicuri che una azienda che era ‘cosa di Carmine de Stefano’ (citazione da Malefix pag 188) abbia le caratteristiche giuste per operare e rappresentare le istituzioni? Lo ha dichiarato Klaus Davi.