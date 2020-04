Coronavirus a Reggio Calabria, Siclari (FI) dona mascherine ai lavoratori dell’igiene ambientale della Provincia

Reggio Calabria – “I lavoratori dell’igiene ambientale lavorano da mesi senza mascherina mettendo a rischio contagio loro stessi, i colleghi e le rispettive famiglie. Il sindacalista Antonello Errante mi ha segnalato questo problema che vivono oltre 1.600 lavoratori e mi ha dato la possibilità di contribuire a tutela della salute di tutti loro che ringrazio per il lavoro di igiene e prevenzione che svolgono a favore di tutti i comuni e di tutti noi cittadini”.

Il senatore forzista Marco SICLARI ha deciso di non lasciare inascoltato il grido di aiuto dei lavoratori donando i presidi necessari per la loro tutela.

“Tutti i lavoratori dei 97 comuni della città metropolitana possono ritirare da subito la mascherina lavabile che ho provveduto a consegnare e riservare per tutti loro.

Chi non avesse ancora ricevuto la mascherina può rivolgersi agli impianti di smaltimento o contattare il sindacalista. Mi auguro che presto verranno pagati tutti gli stipendi dovuti. È un loro diritto”, ha concluso il senatore azzurro.