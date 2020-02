Coronavirus, approvato Odg di D’Ippolito (M5S) per tutelare i tecnici ministeriali addetti ai controlli sanitari nelle zone di frontiera

ROMA – Nell’ambito della votazione del decreto sul Coronavirus, mercoledì 26 febbraio la Camera ha approvato un Ordine del giorno del deputato M5S Giuseppe d’Ippolito che impegna il governo a tutelare con specifiche iniziative gli addetti del ministero della Salute ai controlli sanitari nelle zone di frontiera, al fine di garantire loro la crescita professionale come tecnici della prevenzione. Ne dà notizia in un comunicato stampa lo stesso D’Ippolito, che spiega: «Si tratta di personale che svolge compiti importanti e delicati, finora penalizzato da un insieme di norme, contraddittorie e incomplete, che ne ha svilito competenze, esperienza e professionalità». «Nell’amministrazione pubblica – prosegue il parlamentare del Movimento 5 Stelle – non si può lasciare indietro, o, peggio, a piedi, chi ha dato l’anima svolgendo con attenzione e responsabilità i compiti assegnati e contribuendo alla sicurezza delle comunità. Noi continueremo a difendere i lavoratori, soprattutto – conclude D’Ippolito – quelli che, come i tecnici ministeriali addetti ai controlli sanitari presso le frontiere, hanno consentito ai settori pubblici di funzionare a modo e assicurare il bene comune»