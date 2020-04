Coronavirus, Biondo (Uil): “Regione garantisca fornitura gratuita di mascherine ai calabresi”

CATANZARO – “La giusta obbligatorietà sull’utilizzo della mascherina, in vista della graduale fine del lockdown, deve necessariamente incontrarsi con la difficoltà di molti calabresi a poter sostenere una spesa mensile pari a circa 200 euro.

Tenuto conto di ciò la Regione Calabria dovrebbe garantire, tra le misure sociali, una fornitura gratuita di Dpi a tutti i calabresi e, in modo particolare, alle fasce più deboli della cittadinanza.

La distribuzione potrebbe essere affidata alle farmacie attraverso la sottoscrizione di una convenzione regionale. È un atto amministrativo necessario per garantire una maggiore protezione della salute di tutti i calabresi”.

Santo Biondo – Segretario generale Uil Calabria