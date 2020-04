Coronavirus, Durante (MDC Calabria): “La Santelli scarica sui giovani fuori sede e sulle loro famiglie l’incapacità nel gestire il rientro in Calabria”

CATANZARO – “Il comunicato emesso dalla Regione Calabria lascia a dir poco perplessi – afferma Giorgio Durante, coordinatore regionale del Movimento Difesa del Cittadino, associazione nazionale membro del Consiglio Nazionale Consumatori e Utenti -. Su un’importante testata regionale la presidente Santelli avrebbe affermato «i provvedimenti di chiusura della Regione sono in linea con i decreti del Governo nazionale: di fatto è stata seguita la nostra linea impedendo la mobilità interregionale». Della chiusura della mobilità regionale fino a fine maggio – prosegue Durante – non lo abbiamo letto da nessuna parte. Noi siamo rimasti al decreto del 10 Aprile, dov’è scritto «Il Dpcm estende le misure di contenimento dell’epidemia di Coronavirus fino al 3 maggio 2020»”.

“Cosa abbia letto e dove la presidente della Regione Calabria non si capisce – affonda Durante nel motivare il suo intervento sul tema della prevenzione e della sicurezza -. Il rigore e la responsabilità alla quale fa riferimento la Presidente Santelli doveva essere messa in campo prima, quando un’onda di irresponsabili ha preso d’assalto bus e treni e ha raggiunto la Calabria, aiutando la diffusione del virus, oppure nel prendere provvedimenti per salvaguardare la sicurezza di centinaia di anziani e di operatori rimasti davvero alla mercè di irresponsabili gestori di RSA. Se si registra un certo numero di contagi in Calabria è proprio a causa di queste leggerezze, chiamiamole così, causate anche da scelte a dir poco sbagliate dai vertici locali della Protezione Civile che doveva gestire l’emergenza: come, ad esempio, il controllo e il censimento dei rientranti, oppure il rispetto dei protocolli delle RSA da parte delle ASP”.

Continua ancora il coordinatore regionale di MDC: “Stupefacente pure la sua affermazione «rimango convinta che la Politica abbia l’obbligo di coerenza e non debba farsi condizionare dagli argomenti suggestivi spesso strumentalizzati, ma bensì deve attenersi ai dati reali, sanitari e soprattutto al buonsenso orientato alla protezione dell’individuo e della comunità che rappresenta». Ma i dati reali, come il buonsenso e la protezione dell’individuo, la Presidente li tira fuori solo adesso? Potrebbe spiegarci perché la nutrita pattuglia di giovani studenti calabresi, e sono tanti quelli che ad esempio si trovano a Perugia, non possano rientrare? Conosce la Santelli i dati dell’Umbria? Contagi zero. Villa Torano, invece, in provincia di Cosenza, ne conta oltre 100. Ci dispiace che la Presidente si permetta di tirare in ballo in modo così strumentale i sentimenti, mentre fa finta di ignorare le eventuali conseguenze sulla salute mentale di giovani costretti all’esilio forzato, oltre alle non meno importanti conseguenze economiche cui sono costrette a far fronte le famiglie, con spese impreviste. A questo punto, perseverando nel suo intento, se ne faccia carico lei o i suoi uffici. Un Governatore deve muoversi sempre sul principio dell’etica e della giustizia, e su una capacità di analisi di tutti gli aspetti di una problematica. Troppo facile e superficiale, per non dire infantile, liquidare il tutto con un augurio ai giovani rimasti al Nord che «possano tornare per un grande abbraccio liberatorio».

Conclude il coordinatore MDC Calabria, Giorgio Durante: “Presidente prenda atto di non essere in grado nel gestire un rientro in sicurezza di tutti coloro che per rispetto delle norme e dei propri conterranei sono rimasti nei luoghi di studio e lavoro. Faccia l’unica cosa sensata che a questo punto può fare: organizzi bus e treni speciali, faccia i tamponi laddove i sanitari lo ritengano opportuno e restituisca alle proprie famiglie e alla propria terra tutti coloro che si sono, loro si per davvero, sacrificati per tutti gli altri calabresi”.