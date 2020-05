Coronavirus, Furgiuele (Lega): “Aprire parrucchieri, barbieri ed estetisti”

LAMEZIA TERME – “Nella vicina Svizzera i parrucchieri sono tornati al lavoro attuando norme di sicurezza e di prevenzione.

Nel nostro Paese, invece, il governo dei pasticci e della confusione ha scelto di affossare anche questa categoria preziosa di lavoratori.

Come Lega stiamo presentando in queste ore un’ interrogazione parlamentare ed un’emendamento al Dl Covid 19 di cui sono tra i primi firmatari, per cercare di far ragionare un esecutivo ormai senza idee sulla opportunità di far riaprire i parrucchieri, e con essi altre importanti attività, nel rispetto della distanza di sicurezza e di tutte le norme previste dall’emergenza. Si può fare, si deve fare.

Troppo facile tenere chiuso un paese mentre nel resto dell’Europa tutti i governi stanno programmando con serietà la riapertura.

Domenico Furgiuele – Lega