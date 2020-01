Coronavirus, Gianturco: “Convocare Asp, Sacal e Trenitalia per rassicurazioni su misure di prevenzione”

Lamezia Terme – “‪Viste le notizie di casi accertati di turisti cinesi infetti da coronavirus in Italia, ritengo sia necessario che il sindaco convochi Asp, Sacal e Trenitalia per comprendere quali misure di prevenzione stanno attuando al fine di rassicurare le famiglie ed evitare eventuali allarmismi‬”. A dichiararlo è il consigliere comunale Mimmo Gianturco.

“Tenuto conto che le notizie degli ultimi giorni – afferma Gianturco – confermano la diffusione del nuovo virus 2019-nCoV, detto anche Coronavirus, e che ciò induce, in una logica prudenziale, a porre in essere delle verifiche ed iniziative volte alla tutela della salute dei cittadini e considerato che nella nostra città vi è una folta presenza di cittadini di origine cinese, nonché un Aereoporto internazionale e il più importante snodo ferroviario della regione Calabria, ritengo sia opportuno che il Sindaco, in qualità di massima autorità sanitaria del territorio, convochi i commissari dell’Azienda Sanitaria Provinciale, i dirigenti Sacal in quanto società di gestione dell’aerostazione e di Trenitalia, al fine di comprendere quali misure di prevenzione stanno attuando, ognuno per le proprie competenze”.

“Su questa situazione – conclude Gianturco – ho protocollato una interrogazione consiliare a risposta orale al fine di rassicurare le famiglie ed evitare eventuali allarmismi”.