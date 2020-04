Coronavirus, PD Luzzi ai cittadini: “Non abbassare la guardia”

LUZZI – “Cari concittadini, le ultime vicende sul caso di Villa Torano, devono spingerci a non abbassare la guardia, restiamo uniti e rispettiamo le regole di sicurezza sul distanziamento sociale definite dal Governo e dalla Regione. Fin ora abbiamo fatto un grande lavoro collettivo ed è proprio ora che bisogna tenere alta l’attenzione per un ultimo sforzo, ed evitare che la vicenda di Torano possa propagarsi. Facciamo appello alle Istituzioni, alle forze della ordine, al Sindaco in prima persona di favorire quanto più possibile il supporto per la prevenzione e suggeriamo di lavorare per fare i test soprattutto quelli rapidi sierologici, perché in questi casi il tempo è fondamentale. Ai commercianti e ai lavoratori a cui va la nostra vicinanza per i servizi che stanno garantendo a tutta la popolazione porgiamo il nostro incoraggiamento a far rispettare le regole di sicurezza e di distanziamento sociale. Un ringraziamento speciale a tutti gli operatori socio sanitari che stanno lavorando in questo momento per la salute di tutti noi e alle famiglie che si trovano ad affrontare questa infezione va la nostra vicinanza con un augurio di pronta guarigione. Dobbiamo restare uniti senza abbassare la guardia e ce la faremo”.

PD Luzzi

Il segretario Michele Leone

Il capogruppo Andrea Guccione