Coronavirus, Siclari (FI): “Ecco la proposta presentata al Ministro, qualche esperto in tv è meglio che stia zitto”

Reggio Calabria – «Ecco la proposta, sulla quale ho lavorato anche io, e che abbiamo presentato al Ministro della Salute, Roberto Speranza e in Europa grazie ad Antonio Tajani. Parlo del Coronavirus dal 26 gennaio ed ancora siamo all’A B C. Perché non rotola qualche testa tra gli esperti coinvolti nella Tack Force e nella Unità di Crisi? Non si può continuare a dire che va tutto bene come se i cittadini fossero bambini di 4 anni da tranquillizzare. Forse è meglio che inizino a raccontare i fatti così come stanno per evitare di favorire il contagio e soprattutto che finiscano di andare in TV quegli esperti che continuano a dire stupidaggini. Torni in aula il Ministro, che apprezzo per l’impegno, per chiarire cosa succede e si guardi bene dagli “esperti”».Il senatore forzista capogruppo della commissione igiene e sanità Marco Siclari torna a ribadire la necessità di un intervento immediato senza più sottovalutare l’emergenza.