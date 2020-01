Coronavirus, Siclari (FI) informa il ministro Speranza in aula: “È in Australia, conttatate

REGGIO CALABRIA – “Ministro Speranza, contatti i ricercatori australiani di Melbourne che sono riusciti a coltivare il virus in laboratorio e che hanno dichiarato di renderlo disponibile per aiutare a sviluppare sistemi diagnostici più accurati ed efficienti basati sull’utilizzo di anticorpi che consentirebbero di fare diagnosi di infezione nei casi lievi e in quelli asintomatici”.

Torna a sollecitare il ministro alla salute il senatore e capogruppo di Forza Italia in commissione igiene e sanità Marco Siclari che ieri mattina in aula ha suggerito un percorso utile a dare risposte sul coronavirus, che sta preoccupando il mondo intero.

“Inoltre aiuterebbero a produrre vaccini e farmaci innovativi. La disponibilità biologica del virus al di la della sequenza di RNA pubblicata dai cinesi può consentire queste cose. I cinesi infatti hanno reso pubblica la sequenza del virus ma non hanno e non vogliono pare condividere il virus”. Il senatore ha poi proposto di contattare tramite l’ambasciata tutti i cinesi che sono arrivati in Italia per fare delle verifiche cliniche e comprendere se ci sono dei portatori sani che non manifestano la malattia. “Al ministro ho inoltre chiesto di valutare la possibilità di chiudere tutti i voli provenienti dalla Cina o approfondire che non analisi adeguate i cinesi che rientrano in Italia. Questo è necessario perché non basta misurare solo la temperatura. In caso contrario sarebbe opportuno vietare arrivi in aereo o nave”, ha concluso il senatore azzurro.