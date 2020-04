Coronavirus, Siclari (FI) su Fase 2: “Il divieto di svolgere le funzioni religiose non ha giustificazione”

REGGIO CALABRIA – «Senza assolutamente voler sottovalutare la pandemia, appare tuttavia chiaro come, con l’adozione delle misure di distanziamento sociale e con l’uso dei dispositivi di protezione individuale, non ci sia alcun motivo per continuare a vietare la partecipazione del pubblico alle funzioni religiose regolamentate nel rispetto del distanziamento».

Lo ha dichiarato il senatore forzista Marco Siclari commentando le disposizione governative relative alla Fase2.

«La religione ed il culto è una parte essenziale della cultura italiana che non può continuare ad essere vietata oltre. Con le giuste misure contenitive e preventive non vi è alcun ostacolo alla partecipazione dei fedeli alle sante messe», ha così concluso il Senatore azzurro.