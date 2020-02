Coronavirus, sindacati chiedono incontro al Presidente Santelli

CATANZARO – Cgil Calabra, Csl Calabria e Uil Calabria hanno scritto una lettere unitaria al Presidente Santelli per richiedere un incontro sull’emergenza Coronavirus. Questo il testo:

“Gentile Presidente della Regione Calabria, On.le Jole Santelli, le scriventi Organizzazioni sindacali, data la diffusione, anche mediatica, dell’allarme sul nuovo coronavirus e in considerazione delle misure emergenziali assunte sia a livello nazionale che locale, siamo a chiederle un incontro urgente con il coinvolgimento degli assessorati competenti.

Tale richiesta si impone al fine di contribuire costruttivamente a determinare i provvedimenti necessari a tutela dell’occupazione, della salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici e, soprattutto, al fine di acquisire le corrette notizie su quanto sta accadendo per meglio trasferirle nei luoghi di lavoro. In attesa di un pronto riscontro, porgiamo distinti saluti”.